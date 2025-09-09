Residentes de San Francisco aprueban su inclusión en el PLOT en medio de tensión y reclamos por falta de acceso

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Con 198 votos a favor y 108 en contra, fue aprobada la propuesta de inclusión del corregimiento de San Francisco en el Plan Local de Ordenamiento Territorial (PLOT) de la ciudad capital.

El proceso estuvo marcado por la inconformidad de algunos moradores que no pudieron participar en la audiencia pública convocada por la Alcaldía de Panamá.

La convocatoria citaba a los residentes de San Francisco el lunes 8 de septiembre, en el salón Farallón del Parque Omar, a las 5:00 p. m., para dar inicio a la audiencia.

Desde el ingreso, un cerco de seguridad de la Policía Municipal revisaba a cada asistente.

No se permitían paraguas, pancartas con tubos ni objetos considerados peligrosos.

Luego, los participantes eran registrados en una lista con su nombre, cédula y comunidad.

En total ingresaron 429 personas al recinto. Pasadas las 5:15 p. m., se inició la audiencia con la presencia del alcalde capitalino, Mayer Mizrachi, y la representante del corregimiento, Serena Vamvas.

La audiencia duró cerca de dos horas. Comenzó con la presentación de la propuesta de zonificación a cargo de David Tapia, director de Planificación Urbana (DPU) del municipio, seguida por dos rondas de preguntas y respuestas, y finalmente la votación de los moradores mediante el método de mano alzada.

Sol de Obaldía, directora de Participación Ciudadana y Transparencia de la alcaldía, explicó que el recinto alcanzó su capacidad máxima, por lo que el ingreso fue cerrado para garantizar la seguridad de los asistentes.

“Al momento del conteo final, previo a la votación, 378 personas estuvieron habilitadas para votar. El resultado fue de 198 votos a favor, 108 en contra y 126 personas que se retiraron antes de emitir su voto”, detalló la funcionaria.

Sin embargo, afuera del salón, muchas personas no lograron llegar a tiempo y otras quedaron fuera por la limitación de aforo, lo que les impidió participar en la votación.

Uno de los asistentes, que afirmó ser residente, denunció que se trataba de “un fraude” porque no se permitió el ingreso de todos los moradores que esperaban afuera.

“¡Fraude! ¡Fraude!”, gritaban algunos residentes de San Francisco. La propuesta de zonificación en el corregimiento de San Francisco fue aprobada la noche de este lunes 8 de septiembre, luego de una audiencia pública en el Parque Omar.

El aforo contó con 378 habilitados para… pic.twitter.com/509VfxpvmX — La Prensa Panamá (@prensacom) September 9, 2025

Esto generó discusiones entre los presentes; algunos apoyaban la denuncia y otros sostenían que el denunciante no pertenecía a la comunidad. La Policía Municipal intervino para calmar la situación y el proceso continuó.

A pesar del altercado, la votación se realizó en medio de gritos de residentes divididos entre quienes rechazaban y quienes respaldaban la propuesta. Afuera, los que no pudieron ingresar coreaban “¡fraude!”.

Obaldía defendió el proceso señalando que fue amplio y participativo, ya que incluyó consultas en cada barrio y la recepción de numerosas cartas de residentes, todas respondidas por la Dirección de Planificación Urbana.

Además, aclaró que la ley no permite limitar la participación únicamente a residentes ni usar el padrón electoral para filtrar votantes, ya que cualquier ciudadano que se considere afectado tiene derecho a participar.

Sustenta propuesta

Por su parte, Tapia indicó que la audiencia permitió a la comunidad conocer el proyecto y expresar sus opiniones antes de que el documento sea remitido a la Junta de Planificación Municipal.

“Maximizamos el espacio, pero por motivos de seguridad tuvimos que limitar el ingreso. Aun así, considero que fue un resultado positivo porque todos pudieron expresar sus puntos de vista”, señaló.

Entre los principales cambios previstos para el corregimiento están la implementación de una zonificación más moderna, la construcción de aceras amplias y arborizadas, mejoras en la movilidad urbana y un modelo de ciudad que promueva la cercanía entre vivienda, servicios y espacios de trabajo.

La Alcaldía informó que actualmente se ejecutan inversiones por más de 100 millones de dólares en infraestructura en San Francisco y que se destinarán más de 15 millones de dólares a proyectos de movilidad urbana.

El acta de la audiencia, en la que la propuesta fue aprobada a mano alzada, será entregada a Planificación Urbana para su remisión a la Junta de Planificación Municipal.

Si esta instancia la aprueba, el proyecto pasará al Consejo Municipal para convertirse en acuerdo y luego será publicado en Gaceta Oficial.

Finalmente, la directora de Participación Ciudadana y Transparencia recordó que el proyecto del PLOT está disponible en línea para consulta pública y que la integración del corregimiento en el documento gráfico no incluye la comunidad de Boca la Caja, tras su exclusión por decisión del alcalde Mizrachi.