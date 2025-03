Residentes de San Francisco exigen detener elección de la Junta de Planificación Municipal

Exclusivo Suscriptores

Los residentes organizados del corregimiento de San Francisco, específicamente la Junta de Desarrollo Local de Villa Lilla, están solicitando al Pleno del Consejo Municipal del distrito de Panamá que suspenda el proceso de escogencia de la Junta de Planificación Municipal (JPM) de la Alcaldía de Panamá, acto que se llevará a cabo hoy 25 de marzo en la Comisión de Vivienda.

La petición de la Junta de Desarrollo Local de Villa Lilla ha sido elevada a la representante del corregimiento de San Francisco, Serena Vamvas, mediante una misiva en la que solicitan cortesía de sala ante el Pleno del Consejo Municipal de Panamá con el fin de exponer este tema que considera de gran importancia para el distrito Capital.

La nota, firmada por Julio Benedetti, expresidente de la Junta Local de Villa Lilla y representante en temas de ordenamiento territorial en su comunidad, sustenta, en primer lugar, que la conformación de la Junta de Planificación, creada mediante la Ley No. 6 de febrero de 2006 y modificada por la Ley No. 14 de abril de 2015, establece que la JPM debe incluir dos representantes de la sociedad civil designados por el Consejo Municipal con base en propuestas de organizaciones comunitarias.

Sin embargo, el Acuerdo Municipal No. 79 de 2021, creado en la administración del exalcalde José Luis Fábrega, permitió que gremios profesionales no comunitarios propongan candidatos, lo que, según la Junta de Desarrollo Local, es ilegal, ya que un acuerdo municipal no puede modificar una ley nacional, explicó Benedetti.

Benedetti destaca que los dos representantes de la sociedad civil deben provenir de organizaciones comunitarias y no de gremios organizados. “Hasta que se corrija el proceso de escogencia de dichos representantes ante la JPM, deseamos manifestar nuestro criterio de que, si se lleva a cabo este acto de escogencia incluyendo las ternas presentadas por organizaciones no comunitarias, se estaría viciando el proceso”, advierte en la nota.

Benedetti indicó que tiene conocimiento de que la Cámara Panameña de la Construcción (Capac) ha presentado una terna para la elección de estos representantes, lo que la Junta considera una distorsión del proceso, ya que este gremio profesional tiene otros intereses y no es una organización comunitaria.

También argumenta que su participación crearía una sobrerrepresentación del sector de la construcción dentro de la JPM, generando un desequilibrio en la representación ciudadana.

La junta resalta que la verdadera representación comunitaria debe ser garantizada por las Juntas de Desarrollo Local, según lo estipulado en la Ley No. 37 de junio de 2009 sobre Descentralización. Estas juntas son el espacio de participación ciudadana legítimo para la planificación y el desarrollo de las comunidades.

En la nota en la que solicitan cortesía de sala al Pleno Municipal, la Junta de Desarrollo Local de Villa Lilla rechaza la inclusión de gremios profesionales en la selección de representantes comunitarios y solicita que se respete la Ley No. 6, asegurando que los miembros de la JPM sean exclusivamente designados por organizaciones comunitarias.

La JPM debe estar integrada por el alcalde o su delegado, dos concejales designados por el pleno del Concejo Municipal, un representante del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot), dos representantes de organizaciones comunitarias de la sociedad civil y uno de la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos (SPIA).

Para Benedetti, es de suma importancia la representación de la comunidad organizada, ya que actualmente el corregimiento de San Francisco está sometido a un cambio de zonificación a uso mixto, lo que permitiría la construcción de más comercios, una medida que la comunidad no aprueba. Los residentes argumentan que actualmente enfrentan caos en las calles, falta de espacios peatonales y aceras inadecuadas para la movilidad de personas con discapacidad, debido a la ocupación de espacios públicos por comercios que invaden estos lugares.

El pasado 25 de febrero, se llevó a cabo una consulta pública para abordar este tema, en la que los vecinos de San Francisco manifestaron su oposición al cambio de zonificación propuesto por la Alcaldía de Panamá.

Otra consulta pública se realizó el pasado miércoles 19 de marzo en el edificio El Hatillo, sede de la Alcaldía, donde el alcalde Mayer Mizrachi llamó a los residentes que se oponen a la actualización de la zonificación a un diálogo “civilizado”. Sin embargo, nuevamente se generaron tensiones entre las autoridades y los vecinos de San Francisco debido al borrador de la propuesta de cambio en la zonificación del corregimiento.

Este medio buscó la posición de la Capac frente a estos señalamientos, pero hasta el momento no han emitido un pronunciamiento.