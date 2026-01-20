Residentes de San Miguelito denuncian retrasos en recolección de basura pese a intervención de la AAUD

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Aunque la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) asumió desde este 19 de enero la recolección de basura en el distrito de San Miguelito, muchos residentes que viven en calles internas y barriadas siguen esperando el paso de los camiones recolectores e incluso reportan que, desde antes de la salida de Revisalud, el servicio no se ha prestado con regularidad.

Por ejemplo, en Villa Lucre, los residentes denuncian que el camión de la basura no ha pasado desde hace ocho días.

Los vecinos de este sector señalaron que, antes de que saliera Revisalud —la antigua empresa recolectora—, ya acumulaban varios días sin el servicio, y que ahora, pese al inicio de operaciones de la AAUD, tampoco han visto circular los camiones.

Buenos días @AAUD_Panama cuándo es que pasan a recoger la basura en Villa Lucre? Según su calendario la recolección es diaria, no han pasado desde hace días… Por favor que la basura se esta acumulando — Jonathan González (@joe_buenda) January 20, 2026

En Brisas del Golf, vecinos denunciaron que llevan nueve días sin recolección de desechos, y que en los basureros externos de las residencias se observan hasta diez bolsas de basura acumuladas.

18 de enero de 2026: 9 días sin que REVISALUD pase a buscar la basura por mi calle. Nos cobraron adelantado 18 días del mes de enero y no nos brindaron el servicio.



Hoy termina su contrato. Fueron 25 años de atraco. Hoy se largan de San Miguelito con nuestra plata.



Son unos… — 𝗕𝗿𝗶𝘀𝗮𝘀 𝗱𝗲𝗹 𝗚𝗼𝗹𝗳 (@BrisasdelGolf) January 18, 2026

Juan Zambrano, residente de la comunidad, señaló que, si bien la intervención de la AAUD se ha concentrado en zonas donde se generan los llamados pataconcitos o vertederos improvisados, la entidad también debe garantizar el servicio en barriadas y calles internas.

¿Ya la @AAUD_Panama tiene el plan de cuando va a pasar a retirar la basura en Villa Lucre? — RV (@evillalaz24) January 18, 2026

Otra de las comunidades que presenta problemas con la recolección es Amelia Denis de Icaza, donde camiones y retroexcavadoras han retirado desechos en las vías principales; sin embargo, en las calles internas no se está realizando el recorrido.

En calles como U, R y M, de este corregimiento, donde las vías son estrechas, los camiones compactadores no pueden ingresar con facilidad, lo que dificulta la prestación del servicio.

Falta de recolección de basura en el distrito de San Miguelito.

Un residente, indicó que desde hace cinco días no ha pasado el camión de la basura. “Ya se fue Revisalud y no pasó; llegó la otra empresa y tampoco ha pasado”, expresó indignada la residente, quien asegura tener un pequeño vertedero frente a su residencia en Amelia Denis de Icaza.

Precisamente, el director de la AAUD, Ovil Moreno, anunció que dentro de su plan de gestión la recolección de basura en San Miguelito se realizará todos los días, en los nueve corregimientos del distrito, en un horario de 7:00 a.m. a 6:00 p.m.

El plan contempla más de 25 macrorutas, subdivididas en microrutas, para cubrir todo el distrito.

El despliegue incluye más de 70 equipos, entre camiones volquetes, retrocargadoras, vehículos de supervisión, 14 compactadores y ocho camiones de rejilla, destinados a llegar a zonas de difícil acceso. Además, se incorporaron 70 personas privadas de libertad, quienes apoyan las labores en sectores periféricos del distrito.

Sin embargo, pese a este plan de acción, hay barrios con calles estrechas o de difícil acceso que siguen con basura acumulada, lo que provoca que los contenedores se desborden o que los residentes deban trasladar sus bolsas a puntos más accesibles para su recolección. Este problema ya era recurrente incluso antes de la intervención estatal.

Gran cantidad de basura se registra en el sector conocido como San Isidro en el corregimiento de Omar Torrijos en San Miguelito. LP Isaac Ortega

La AAUD también ha instalado nuevas cajas roll on roll off en antiguos puntos de recolección y en zonas que antes no contaban con estos contenedores, con el objetivo de mejorar la accesibilidad al servicio.

A pesar de estos esfuerzos, muchos residentes de calles internas continúan a la espera de un servicio regular y eficiente, especialmente en sectores donde la recolección históricamente ha sido irregular y donde aún persiste la acumulación de desechos tras la intervención inicial.

En este mismo sentido, el representante del corregimiento Omar Torrijos, Óscar Gutiérrez, señaló durante una sesión del Concejo Municipal que hay sectores de su jurisdicción, como 6 de Abril, El Caracol, Apache y la parte posterior de Santa Librada, donde los residentes “desconocen qué día pasará el camión a recoger la basura”.

Este martes 20 de enero de 2026, la basura en calle U estaba a su máxima expresión, los vecinos del lugar piden con urgencia la recolección de la basura. Foto: Yaritza Mojica

Según Gutiérrez, el plan de recolección establece que el servicio se prestará todos los días, pero no especifica si incluye calles pequeñas o solo vías principales. “Necesito más información para salir de esta incertidumbre; no hay rutas fijas, solo macrorutas”, expresó. Además, indicó que la Junta Comunal ya había iniciado un plan de cultura ciudadana y que se identificaron ocho puntos críticos, algunos eliminados y otros recuperados como espacios públicos.

Por su parte, algunos residentes de la ciudad capital manifestaron su preocupación de que la AAUD no pueda garantizar el servicio de recolección de basura de manera eficiente tanto en Panamá como en San Miguelito.

Varios sectores de la ciudad capital presentan problema de recolección de basura. Foto: LP Isaac Ortega

Durante un recorrido por la ciudad, se identificaron varios puntos con acumulación de basura, entre ellos Curundú, la vía Frangipani y la avenida Juan Demóstenes Arosemena, entre otros sectores.

Varios sectores de la ciudad capital presentan problema de recolección de basura. Foto: LP Isaac Ortega