Residentes de Villa Lucre rechazan nuevos proyectos en terreno que reclaman como parque ecológico

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Desde 1993 los vecinos de Villa Lucre mantienen una lucha para defender el parque ecológico, ubicado en la calle 6E, Paseo del Valle, corregimiento de José Domingo Espinar, en San Miguelito. Sostienen que el espacio fue incluido originalmente por la promotora como parte de la estrategia de venta de las viviendas.

Los residentes de Villa Lucre, en el distrito de San Miguelito, mantienen su oposición a los proyectos habitacionales que se pretende desarrollar en un terreno que, según la comunidad, durante años fue presentado por la promotora como un parque ecológico para el uso de los moradores.

Los vecinos explicaron que desde 1993 mantienen una lucha para defender el parque ecológico, ubicado en la calle 6E, Paseo del Valle, en Villa Lucre, corregimiento de José Domingo Espinar. Sostienen que el espacio fue incluido originalmente por la promotora como parte de la estrategia de venta de las viviendas y que, con el paso de los años, ha sido objeto de varios intentos de urbanización.

La historia destaca que la comunidad de Villa Lucre surgió en 1985 como un proyecto impulsado por el ingeniero Rafael E. Alemán (q. e. p. d.), fundador del Grupo Cusa, junto con la promotora de viviendas Inversiones Ventaviv, S.A., desarrolladores del plan maestro de Villa Lucre.

Actualmente, la promotora mantiene interés en desarrollar nuevos proyectos habitacionales, entre ellos el residencial City View.

La promotora mantiene en trámite un nuevo proyecto residencial para el terreno en disputa de Villa Lucre. Foto LP/ Gabriel Rodríguez.

No obstante, los residentes sostienen que el terreno, además de constituir un pulmón verde para la comunidad, presenta un talud inestable con riesgo de deslizamientos, según informes del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) y del Departamento de Geociencias de la Universidad de Panamá.

El informe de Sinaproc N.° DPM-753, del 1 de junio de 2018, recomendó canalizar y conducir adecuadamente las aguas pluviales y de escorrentía para evitar la saturación de las laderas y taludes en los sectores inspeccionados de la parte alta del terreno colindante.

Recientemente, el tema volvió a cobrar relevancia tras una consulta ciudadana convocada por el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) el pasado 1 de julio con los residentes de Villa Lucre, donde buscaban cambiar la zonificación del terreno para desarrollar proyectos.

La consulta buscaba conocer la posición de la comunidad sobre la construcción de una estación de policía en una parte del terreno del parque, la cual fue segregada y cedida a la Policía Nacional, según informaron los voceros del Miviot. En la reunión participaron moradores, la alcaldesa de San Miguelito, Irma Hernández; representantes de la Policía Nacional y de la Junta Comunal.

Moradores rechazan proyecto

Manuel Colina, residente de Villa Lucre, explicó que durante la consulta ciudadana quedó en evidencia el rechazo de la comunidad, luego de que se sometiera a consideración la construcción de una estación de policía y una estación de combustible dentro del globo de terreno.

Según Colina, el área fue promocionada por la promotora como un parque ecológico con senderos, árboles identificados con sus nombres científicos, áreas recreativas y un gazebo donde se realizaban actividades comunitarias y deportivas.

“El parque ecológico no es un invento de la comunidad. Fue la propia promotora la que lo promocionó y lo utilizó para vender las viviendas alrededor de esa área”, afirmó.

Por su parte, Victorino Rodríguez, residente de la barriada y coordinador de Vecinos Vigilantes, denunció que la empresa pretende impulsar nuevos proyectos pese a la oposición de la comunidad.

Rodríguez aseguró que la construcción de la estación policial sería el primer paso para desarrollar otros proyectos comerciales y residenciales. Aclaró que los residentes no se oponen a fortalecer la seguridad, sino a perder un espacio verde considerado esencial para Villa Lucre.

También advirtió que nuevos desarrollos agravarían problemas existentes, como el congestionamiento vehicular, la presión sobre los servicios públicos y los riesgos derivados de la inestabilidad del terreno.

Denuncian que el terreno continúa a nombre de la promotora

Otro aspecto denunciado por Colina es que el terreno permanece inscrito a nombre de la promotora y que tampoco han sido traspasadas al municipio otras áreas públicas, como parques, calles y servidumbres, pese a que la legislación urbanística obliga a realizar esas cesiones.

Citó la Ley 505 de 2025, que subroga la Ley 198 de 2021, así como la Ley 6 de 2006 sobre desarrollo urbano.

Añadió que esta situación salió a la luz cuando los residentes solicitaron atención a la promotora y a las autoridades por los deslizamientos registrados en un talud ubicado en la parte posterior del terreno, los cuales han provocado desprendimientos de rocas y afectaciones a viviendas del sector Vista Verde.

Los vecinos del sector de Vista Verde, que colindan con el terreno del parque, han denunciado deslizamientos en un talud ubicado en la parte posterior del terreno, los cuales han provocado desprendimientos de rocas y afectaciones a viviendas. Foto LP/ Gabriel Rodríguez.

Aunque el informe de Sinaproc concluyó que la pendiente presenta inestabilidad y constituye una zona de riesgo, los moradores aseguran que la promotora nunca ejecutó obras de mitigación.

Colina también denunció que posteriormente la empresa segregó el terreno, separando el área donde se ubica el talud del resto de la finca, lo que, según la comunidad, facilitaría la tramitación de futuros proyectos.

Añadió que los residentes se mantienen vigilantes del proceso de permisos de construcción e incluso analizan las acciones legales que podrían emprender ante las autoridades competentes.

Autoridades respaldan la preservación del área

El representante del corregimiento de José Domingo Espinar, Guillermo García, afirmó que la promotora incumplió la promesa realizada desde la década de 1990 de destinar ese espacio como un área verde para la comunidad.

Explicó que los vecinos conservan material publicitario en el que se ofrecía el parque ecológico como parte del proyecto residencial. Sin embargo, una revisión histórica realizada por la Alcaldía determinó que el terreno nunca fue inscrito como área pública, sino como un lote residencial propiedad de la promotora, situación que, según indicó, dio origen al conflicto que persiste desde hace décadas.

Asimismo, señaló que la empresa ha segregado el terreno en varias fincas y ha transferido parte de ellas a empresas del mismo grupo económico y al Ministerio de Gobierno para impulsar proyectos comerciales, entre ellos un lote destinado a la futura construcción de una estación de policía.

García sostuvo que los residentes exigen que la empresa cumpla con los compromisos asumidos al vender las viviendas y respete el uso originalmente prometido para ese espacio. Además, señaló que, si existe riesgo por la inestabilidad de los taludes, corresponde a la promotora asumir las medidas necesarias para atender esa situación.

Reunión de consulta ciudadana convocada por el Miviot el pasado 1 de julio en los terrenos del parque ecológico. Tomada de redes

Por su parte, la secretaria general de la Alcaldía de San Miguelito, Yousee Herrera, confirmó que la promotora mantiene en trámite un nuevo proyecto residencial para el terreno en disputa y que el Estudio de Impacto Ambiental (EIA), categoría I, presentado el año pasado, continúa bajo revisión.

Según Herrera, Ingeniería Municipal detectó requisitos pendientes y observaciones que aún deben ser subsanados, por lo que se elabora un informe técnico.

La funcionaria añadió que la alcaldesa respalda la preservación de los espacios públicos y las áreas verdes de Villa Lucre, por lo que el municipio continuará dando seguimiento al caso y mantendrá informados a los residentes sobre las acciones que adopte.

La Prensa contactó por correo electrónico y envió un cuestionario, además llamó a las oficinas a la promotora Inversiones Ventaviv, S.A., para conocer su posición sobre las denuncias de la comunidad; sin embargo, no se pudo concretar una posición formal.