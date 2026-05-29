Residentes y empresarios del Casco Antiguo denuncian meses de baja presión y falta de agua

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Los vecinos de la Presidencia de la República, también sufren la falta de agua potable. Tanto residentes y comercios señalan que las afectaciones en el Casco Antiguo, se dan en calles específicas, situación que preocupa a la comunidad.

Las fallas en el suministro de agua potable en diversas calles del Casco Antiguo, ubicado en el corregimiento de San Felipe, se han convertido en un problema recurrente desde hace varios meses, afectando a residentes, comercios, hoteles, restaurantes y escuelas, especialmente en una zona de alto impacto turístico.

Así lo denunciaron moradores y comerciantes del Casco Antiguo, quienes aseguran que el agua potable no llega todos los días. No obstante, afirman que continúan recibiendo las facturas “sin ninguna variación”.

Lilia Mendoza, residente del Casco Antiguo y excandidata a representante del corregimiento, denunció que varios sectores del área histórica enfrentan problemas de baja presión y suministro irregular de agua potable desde hace meses. Señaló que, pese a haber presentado reportes ante el 311 y solicitado inspecciones de medidores, no han obtenido soluciones concretas por parte del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan).

Mendoza explicó que las afectaciones no son generalizadas en todo el Casco Antiguo, sino que se concentran en calles específicas, entre ellas Calle Octava y Calle Cuarta, cerca de Plaza Bolívar y de la Presidencia de la República. Detalló que algunos residentes solo reciben agua entre la madrugada y las primeras horas de la mañana.

“Hay personas mayores que tienen que levantarse a las dos o tres de la mañana para almacenar agua, bañarse o realizar labores básicas de limpieza”, manifestó.

Mendoza aseguró que otro aspecto preocupante es que algunos edificios dependen de tanques de reserva y sistemas de bombeo. Además, advirtió que el aumento de alojamientos tipo Airbnb ha incrementado el consumo de agua en inmuebles originalmente residenciales.

También sostuvo que existe preocupación entre los vecinos porque, mientras en algunas calles no hay agua, en otras cercanas el suministro se mantiene con normalidad, lo que hace pensar que podrían existir problemas en la red de distribución interna del Casco Antiguo.

Mendoza solicitó la intervención de la Oficina del Casco Antiguo (OCA), al considerar que esa entidad debe coordinar con otras instituciones gubernamentales para garantizar el buen funcionamiento de los servicios públicos en el área histórica.

Residentes de Casco Antiguo denuncian que en la Avenida Central y calle 9 se presenta problema de suministro constante de agua potable. Cortesía

Por su parte, Fernando Díaz, director de la Coalición Comunitaria del Centro Histórico (CCC), explicó que existen reportes de interrupciones y baja presión que se han intensificado durante fines de semana y temporadas de alta demanda turística.

Según detalló, los puntos más críticos se ubican en la parte alta de la avenida B, los alrededores de Plaza Arango y la estación de policía de San Felipe, así como en sectores cercanos a Plaza Herrera y el límite con El Chorrillo, entre calles 9 y 12.

Este problema impacta especialmente a hoteles, alojamientos turísticos, restaurantes y comercios del área histórica, obligando en algunos casos a contratar camiones cisterna para llenar tanques de reserva y mantener sus operaciones.

“Esto genera un problema económico y logístico, porque constantemente entran vehículos pesados al Casco Antiguo para abastecer agua, afectando incluso las calles y la pavimentación”, sostuvo.

El MOP realiza trabajos de reparación d tubería en calle novena Casco Antiguo. Cortesía

Otro grupo afectado por la falta de agua es la Escuela República de México, ubicada en avenida B.

Cabe recordar que la planta de Miraflores —que produce más de 50 millones de galones de agua diariamente— es administrada por la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), que vende agua potable en bloque al Idaan, entidad responsable de la distribución. Esta planta abastece sectores como Ancón, Arraiján cabecera, Burunga, Calidonia, Curundú, El Chorrillo, Santa Ana, San Felipe y Veracruz.

Según Díaz, algunas interrupciones han coincidido con incidencias en Chilibre; sin embargo, en otros casos las fallas se han registrado sin reportes oficiales de daños o mantenimientos, por lo que consideran necesario investigar otras posibles causas.

Negocios afectados por la falta de agua

Uno de los comercios afectados es Canalete PTY “Defendiendo la Cultura”, propiedad de Erick Canalete, quien denunció que la falta de agua potable lo ha obligado a mantenerse atento a la llegada del suministro, que en la mayoría de los casos ocurre entre las 2:00 y las 5:00 de la madrugada, para poder almacenar agua en tanques de reserva.

El afectado, de 70 años y también residente del sector, explicó que su negocio de arte y comida, ubicado detrás de la Catedral Metropolitana y cerca del centro de salud, depende completamente del suministro de agua para operar.

Según relató, el servicio no tiene horarios definidos y hay días completos en los que no reciben agua. Aseguró que, pese a las interrupciones y la baja presión, continúa pagando mensualmente alrededor de 66 dólares al Idaan.

El Casco Antiguo de Panamá es un sitio Patrimonio de la Humanidad por la Unesco que combina historia colonial con modernidad. LP Isaac Ortega

Tanto las organizaciones vecinales como las comerciales mantienen conversaciones con el Ministerio de la Presidencia y buscan reuniones con el Idaan y la Autoridad de Turismo de Panamá para exigir soluciones permanentes ante un problema que consideran crítico para la actividad turística y la calidad de vida en el Centro Histórico.

Redes de distribución, tan antiguas como el Casco

El deterioro y la antigüedad de la red de distribución de agua potable en el Casco Antiguo y otros sectores históricos de la capital están provocando constantes fugas, roturas de tuberías y fallas en el suministro, así lo reconoció el gerente metropolitano del Idaan, Isaac González.

Explicó que el problema no solo está relacionado con la producción de agua, sino también con las condiciones del sistema de distribución, cuya infraestructura tiene varias décadas de funcionamiento. Según datos históricos, la red original de distribución de agua potable del Casco Antiguo fue instalada en 1905.

“El Casco Antiguo es precisamente eso: un sector antiguo, y el sistema de acueducto también lo es. Las tuberías, válvulas, tanques y gran parte de la red tienen muchos años de funcionamiento”, señaló González.

Detalló que esta situación genera constantemente fugas, roturas de tuberías y daños en válvulas de compuerta. Incluso, indicó que en algunos casos las válvulas han quedado cubiertas o intervenidas por construcciones, lo que dificulta su ubicación y operación durante emergencias o trabajos de mantenimiento.

González destacó que actualmente el Idaan mantiene una campaña permanente de inspección y atención en el área para identificar las deficiencias del sistema y atender los daños más recurrentes.

De acuerdo con González, sectores como Ancón, Albrook, Clayton, Curundú y Altos de Curundú registran con frecuencia roturas en tuberías de gran diámetro —de 6, 10 y hasta 12 pulgadas— debido a que la red ya no soporta adecuadamente las presiones actuales del sistema.

Ante este panorama, el funcionario sostuvo que ya es necesario pensar en una reestructuración integral de la red de distribución en estos sectores de la capital.

También indicó que una gran ayuda sería la entrada en operación de la planta potabilizadora de Howard —pendiente del sistema de suministro eléctrico y la conexión a las redes de distribución—, ya que permitiría aliviar parte del problema.

Sectores afectados por baja presión y falta de agua, como San Felipe, Santa Ana, El Chorrillo, Calidonia y Huerta Sandoval, serían beneficiados con la puesta en marcha de esta potabilizadora.

El funcionario explicó que gran parte del agua producida por la planta de Miraflores se desvía hacia Panamá Oeste. Sin embargo, una vez Howard entre en funcionamiento, entre 10 y 12 millones de galones podrían permanecer en la ciudad para reforzar el suministro en áreas que hoy enfrentan problemas de abastecimiento.

No obstante, el gerente metropolitano advirtió que esto no resolverá completamente la situación si no se moderniza la red de distribución.

Cambio en la fuente de abastecimiento

La Prensa consultó a la ACP sobre esta situación. La entidad informó que las áreas de San Felipe, Santa Ana, El Marañón y El Chorrillo se abastecían tradicionalmente desde la planta potabilizadora de Miraflores; sin embargo, en administraciones anteriores se realizaron conexiones que permiten suplir estas zonas también desde la planta potabilizadora de Chilibre.

Planta potabiizadora de Miraflores.

La ACP indicó que actualmente el sistema cuenta con la flexibilidad necesaria para que el distribuidor, en este caso el Idaan, ajuste la fuente de suministro de estas áreas según las necesidades operativas.

“El Canal de Panamá no tiene forma de confirmar desde cuál potabilizadora se está abasteciendo el sector en este momento, ya que la operación del sistema de distribución corresponde al Idaan”, señaló la entidad.

Con respecto a las operaciones, la ACP informó que la planta potabilizadora de Miraflores mantiene un funcionamiento normal y que, desde el pasado lunes 25 de mayo, se ha entregado al Idaan un volumen diario promedio superior al suministrado en meses anteriores.

Sobre los problemas de presión reportados en el Casco Antiguo, la ACP explicó que podrían estar relacionados con situaciones puntuales en la red de distribución del sector, sobre las cuales la entidad no tiene responsabilidad ni control.