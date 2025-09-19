Restauración del Museo Reina Torres de Arauz registra 42% de avance

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Sus puertas cerraron oficialmente en 2013, pero el espíritu del museo se fue apagando hace más de veinte años. Hoy, la restauración del Museo Antropológico Reina Torres de Arauz (MARTA) registra un avance del 42.1%.

Así lo informó el Ministerio de Cultura esta semana, tras una inspección de la obra de restauración valorada en $20 millones, cuya finalización se prevé entre finales del año 2026 o inicios de 2027.

“La restauración del museo antropológico Reina Torres de Araúz es un compromiso con nuestra memoria histórica y con el legado de la doctora Reina Torres de Araúz. Este proyecto devolverá al país un espacio de conocimiento, creatividad y encuentro comunitario que fortalece nuestra identidad cultural y contribuye a la reconstrucción del tejido social”, destacó la ministra de Cultura, María Eugenia Herrera.

La colección de 16,000 piezas con las que cuenta el museo fueron trasladadas en 2005 a otra sede, debido al deterioro de la infraestructura del MARTA, que data del año 1912, cuando fue la principal estación del ferrocarril de Panamá.

No obstante, la cantidad de piezas se habría ampliado. La ministra Herrera informó que la colección que espera volver al MARTA alcanza las 23,000 piezas; un incremento importante, considerando el catalogado ‘’robo del siglo’' que sufrió la sede antropológica en el año 2003, cuando facinerosos robaron más de 200 piezas.

La colección del museo incluye piezas de orfebrería, cerámica, lítica y objetos de etnografía, que narran la historia cultural del istmo a través de salas dedicadas a la orfebrería, la arqueología de las diferentes regiones culturales panameñas (Gran Chiriquí, Gran Darién, Gran Coclé) y la riqueza etnográfica del país.

Entre las labores en ejecución actualmente se encuentra la recuperación arquitectónica y estructural del inmueble, la modernización de los sistemas eléctricos y mecánicos, la reconstrucción de muros interiores y exteriores, cielorrasos, pavimentos y paredes, así como la restauración de carpintería y herrería.

En cuanto a la distribución, ya se ha determinado que existirán dos salas de exhibiciones permanentes, dos temporales, un auditorio, cafeterías, tienda de recuerdos y elevadores de servicio y carga. Gran parte de la infraestructura sigue siendo la original, según informaron encargados de la obra.

Por su parte, la ministra Herrera reconoció los problemas contractuales y técnicos que retrasaron las obras, pero valoró que la empresa responsable ha cumplido con las expectativas tras su reactivación. El contrato fue cedido en abril pasado a Centroequipos, S.A., lo que permitió retomar las labores que estaban paralizadas desde marzo de 2023.