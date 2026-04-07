Panamá, 07 de abril del 2026

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    ATTT

    Restringen el paso del transporte de carga por la vía Centenario

    Henry Cárdenas P.
    Restringen el paso del transporte de carga por la vía Centenario
    La medida empezó a regir desde este martes. LP/Elysée Fernández

    La circulación del transporte de carga por la vía Centenario quedó restringida de forma temporal, informó este martes 7 de abril la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT).

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    La entidad destacó que la medida se toma tras el cierre temporal del puente de las Américas, luego de que parte de la estructura fuera alcanzada por el incendio que se registró el lunes en la tarde, en el sector de La Boca, debajo del puente.

    La restricción temporal empieza este martes y estará vigente en dos horarios: de 4:00 a.m. a 8:00 a.m. y de 4:00 p.m. a 8:00 p.m.

    La ATTT precisa que se establecen puntos específicos de control para el cumplimiento de la medida: quienes viajen desde el interior hacia la capital solo podrán llegar hasta el área de La Pesa, en La Chorrera; mientras que aquellos que se dirijan desde la ciudad de Panamá hacia el interior podrán circular hasta el sector de Centennial, frente a Altaplaza.

    “Esta medida busca facilitar la movilidad en las arterias principales y garantizar la seguridad de todos los usuarios de la vía durante el periodo de contingencia”, se destaca en un comunicado de la ATTT.

    La vía Centenario es la ruta que queda disponible para que miles de personas se trasladen de Panamá Oeste hacia a la ciudad capital y viceversa.

    El cierre temporal del puente de las Américas, desde el lunes por la noche, provocó un descomunal tranque en las principales vía de la capital, Arraiján y La Chorrera.

    Además, miles de usuarios del transporte público han quedado atrapados porque los autobuses demoran en realizar sus recorridos.

    Henry Cárdenas P.

    Portadista


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