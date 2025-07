Retraso en el pago de quincena obliga a docentes activos a impartir clases virtuales

Desde el 1 de julio, un grupo de docentes del Colegio Secundario de Volcán, en el distrito de Tierras Altas, provincia de Chiriquí, ha optado por continuar con las clases a través de plataformas virtuales como Microsoft Teams, WhatsApp y correo electrónico. La medida surge como respuesta a la difícil situación económica que enfrentan, luego de no recibir el pago correspondiente a su quincena.

En una misiva enviada a las autoridades y a la que tuvo acceso La Prensa, los docentes aclararon que no se encuentran en paro laboral y aseguraron que reanudarán las clases presenciales tan pronto se regularicen los pagos pendientes.

Los educadores también enfatizaron que han cumplido con sus deberes profesionales: han asistido puntualmente, registrado las calificaciones del primer trimestre en el sistema institucional y entregado todos los documentos y compromisos académicos dentro de los plazos establecidos.

La situación fue puesta en conocimiento de la directora regional de Educación en Chiriquí, Maritza González. En la nota enviada, los docentes también solicitaron corregir inconsistencias en el sistema que los registran como si estuvieran de licencia con sueldo, pese a que han trabajado con normalidad durante todo el trimestre.

Carlos Del Cid, docente de inglés en el plantel desde 2003, expresó su preocupación por el impacto que esta situación está teniendo en la vida de los educadores: “Hoy es miércoles 2 de julio y Ministerio de Educación (Meduca) aún no ha hecho el depósito ni ha enviado los cheques. Se escuchan rumores de que están esperando una balija con cheques, pero hasta ahora no ha llegado. La situación es incierta y no hay pronunciamiento oficial. La ministra está en ‘modo avión’ frente a esta crisis, expresó.

Comentó que los bancos ya comenzaron a llamarlo, aunque prefiere no contestar sus llamadas debido a la incertidumbre. Además, su situación familiar se agrava, pues su madre padece Alzheimer e hipertensión, y los medicamentos se están terminando. Aunque ha solicitado préstamos, ya no le otorgan más crédito ante los rumores de que tampoco se pagará la primera quincena de julio. “No sé qué vamos a hacer”, lamentó, señalando que sus compañeros enfrentan la misma difícil realidad.

¿Qué hace la Contraloría? ¿Qué hace Lucy Molinar? ¿Por qué no nos pagan, ni siquiera a los que seguimos dando clases con normalidad? ¿Qué hay detrás de esto?”, cuestionó Del Cid.

El docente informó, además, que la nota será entregada a la dirección regional de Educación en Chiriquí, como parte de las gestiones que los docentes realizan para exigir una solución a esta situación que afecta directamente su sustento y el desarrollo normal del año escolar.

Lo que dice el Meduca

La semana pasada la ministra de Educación, Lucy Molinar, ofreció una disculpa pública a los docentes que, pese a estar activos y cumpliendo con sus responsabilidades en las aulas, figuran oficialmente en los registros con el estatus de “licencia sin sueldo”.

Esta irregularidad, explicó la ministra, se debe a un problema administrativo ocurrido en la Contraloría General de la República, donde no hubo espacio suficiente para registrar correctamente a todos los educadores en el sistema.

“Pido perdón porque hay docentes que no debían estar en este estatus. No han perdido su condición ni su vínculo como docentes activos, sino que simplemente no había espacio en la Contraloría para registrarlos, tal como me lo explicaron recientemente”, declaró la ministra de Educación, reconociendo la preocupación y el malestar que esta situación ha generado entre los educadores y sus familias.

El error administrativo, aunque pueda parecer un simple trámite burocrático, ha tenido consecuencias tangibles y profundas en la vida de muchos docentes que dependen de su salario para sostener a sus hogares y cubrir necesidades básicas. Molinar aseguró que un equipo ya trabaja para resolver la situación a la mayor brevedad posible.