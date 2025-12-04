Retraso en pagos del Concurso Municipal de Literatura 2025 genera molestia entre ganadores

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Un retraso en el pago de los premios del Concurso Municipal de Literatura 2025, organizado por la Alcaldía de Panamá, ha sido denunciado por uno de los ganadores, quien solicitó la reserva de su nombre.

Los resultados fueron publicados oficialmente en septiembre y la ceremonia de premiación estaba programada para el 26 de noviembre de este año; sin embargo, no se llevó a cabo.

A la fecha, los beneficiarios no han recibido los cheques correspondientes ni una comunicación formal que anuncie una nueva fecha de entrega. Tampoco existe un comunicado oficial que explique las razones del retraso, ni en la página del municipio ni en sus redes sociales, indicó la fuente consultada.

Se conoció que, entre las categorías de ensayo y poesía, seis participantes resultaron premiados. Para el primer lugar, el premio es de $7,000; para el segundo, $5,000; y para el tercero, $3,000. Sin embargo, ninguno ha recibido el incentivo económico.

Según la fuente, una funcionaria brindó información preliminar indicando que los cheques se encuentran en la Contraloría General de la República, pero sin una fecha precisa para su entrega. Mientras tanto, el alcalde del distrito de Panamá, Mayer Mizrachi, no se ha pronunciado sobre la situación.

El denunciante advierte que la falta de claridad afecta no solo a los participantes sino también la credibilidad del certamen, considerado un estímulo importante para escritores, poetas y ensayistas jóvenes. Por ello, solicita que las autoridades municipales rindan cuentas y comuniquen públicamente el estatus del desembolso, con el fin de garantizar transparencia en el uso de fondos públicos.

Ante estos señalamientos, se consultó a la Alcaldía de Panamá para conocer la fecha de pago de los ganadores. Desde la Dirección de Relaciones Públicas se informó que, durante este mes de diciembre, se realizarán los pagos correspondientes a los concursos literarios. “Estamos finalizando los procesos administrativos y todo está programado para cumplirse dentro de este periodo”, indicó la entidad.

La Alcaldía de Panamá reiteró “su compromiso con el sector cultural y su apoyo al talento panameño a través de estos concursos”.

El noveno Concurso de Literatura Carlos F. Changmarín 2025 rinde homenaje al maestro Carlos Francisco Changmarín, escritor, cuentista, poeta, músico, folclorista, compositor, pintor, patriota y defensor de los derechos de los más humildes.

Este certamen se celebra desde 2016 y, desde 2022, convoca cada año a desarrollar un género distinto.

En septiembre pasado, la Alcaldía de Panamá informó que, tras el análisis de 13 obras, el jurado calificador declaró:

Primer lugar: Tejer la memoria en cuerpos migrantes , de Argelis Vanessa Wesley Smith.

Segundo lugar: Velorio o resurrección: la agonía de la literatura panameña entre la juventud , de Fernando Ayarza Ruiz.

Tercer lugar: Libre albedrío y la estrategia en la poesía de Pedro Correa Vázquez, de Elpidio González Aguilar.

El Concurso Carlos F. Changmarín 2026 estará dedicado a la composición de la décima, un singular arte de expresión vernácula que narra la cotidianidad interiorana a través de las cantaderas.