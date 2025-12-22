Reválidas 2026: Meduca publica los centros educativos y fechas de inscripción

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Ministerio de Educación (Meduca) anunció la lista de centros educativos donde se impartirán las clases de reválidas correspondientes al año lectivo 2026, dirigidas a estudiantes que reprobaron hasta dos asignaturas durante el período escolar 2025, como parte del Programa de Recuperación Académica Estudiantil (PRAE).

De acuerdo con la entidad, el período de inscripción para las reválidas se extenderá del 29 de diciembre de 2025 al 2 de enero de 2026, mientras que las clases iniciarán el 5 de enero en los centros habilitados a nivel nacional.

Centros educativos habilitados

Provincia de Chiriquí

Colegio Secundario de Macano

I.P.T. David

Colegio Beatriz Miranda de Cabal

Colegio Secundario Aserrío

Instituto Puerto Armuelles

Escuela Bilingüe Elisa Chiari

Colegio Secundario Volcán

P.C. Arturo Motta

C.E. Victoriano Lorenzo (Las Lomas)

C.E. San Félix

Provincia de Veraguas

I.P.T. Veraguas

I.P.T. Jesús Héctor Gallego

Colegio Belisario Villar

Instituto Urracá

Colegio José Bonifacio Alvarado

Instituto Profesional Omar Torrijos

Panamá Centro

Instituto Nacional

Instituto América

Instituto José Dolores Moscote

I.P.T. Juan Díaz

I.P.T. Don Bosco

Escuela Ricardo J. Alfaro

Colegio Francisco de Miranda

Panamá Este

I.P.T. México Panamá

San Miguelito

C.E.B.G. Jerónimo de la Ossa

C.E.B.G. Louis Martinz

C.E.B.G. Santiago de la Guardia

Panamá Norte

C.E.B.G. Melchor Lasso de la Vega

Modalidad y costos

Las clases de reválidas se impartirán de lunes a viernes, con sesiones de 60 minutos. Los estudiantes deberán asistir a los centros asignados y cumplir con los reglamentos internos de cada institución.

El costo de inscripción será de $7.00 por asignatura, de los cuales $5.00 se destinarán al pago de los docentes y $2.00 a la adquisición de materiales didácticos, tecnología e insumos necesarios para el desarrollo del programa.

El Meduca reiteró que este proceso busca brindar a los estudiantes la oportunidad de regularizar su situación académica y avanzar al siguiente nivel educativo.