22 de diciembre del 2025

    Educación Panameña

    Reválidas 2026: Meduca publica los centros educativos y fechas de inscripción

    Aleida Samaniego C.
    El Programa de Recuperación Académica Estudiantil (PRAE) busca que alumnos con tres materias reprobadas logren pasar el año académico. Archivo

    El Ministerio de Educación (Meduca) anunció la lista de centros educativos donde se impartirán las clases de reválidas correspondientes al año lectivo 2026, dirigidas a estudiantes que reprobaron hasta dos asignaturas durante el período escolar 2025, como parte del Programa de Recuperación Académica Estudiantil (PRAE).

    ¿Reprobaste materias en 2025? Este es el calendario oficial para la recuperación académica

    De acuerdo con la entidad, el período de inscripción para las reválidas se extenderá del 29 de diciembre de 2025 al 2 de enero de 2026, mientras que las clases iniciarán el 5 de enero en los centros habilitados a nivel nacional.

    Centros educativos habilitados

    Provincia de Chiriquí

    • Colegio Secundario de Macano

    • I.P.T. David

    • Colegio Beatriz Miranda de Cabal

    • Colegio Secundario Aserrío

    • Instituto Puerto Armuelles

    • Escuela Bilingüe Elisa Chiari

    • Colegio Secundario Volcán

    • P.C. Arturo Motta

    • C.E. Victoriano Lorenzo (Las Lomas)

    • C.E. San Félix

    Provincia de Veraguas

    • I.P.T. Veraguas

    • I.P.T. Jesús Héctor Gallego

    • Colegio Belisario Villar

    • Instituto Urracá

    • Colegio José Bonifacio Alvarado

    • Instituto Profesional Omar Torrijos

    Panamá Centro

    • Instituto Nacional

    • Instituto América

    • Instituto José Dolores Moscote

    • I.P.T. Juan Díaz

    • I.P.T. Don Bosco

    • Escuela Ricardo J. Alfaro

    • Colegio Francisco de Miranda

    Panamá Este

    • I.P.T. México Panamá

    San Miguelito

    • C.E.B.G. Jerónimo de la Ossa

    • C.E.B.G. Louis Martinz

    • C.E.B.G. Santiago de la Guardia

    Panamá Norte

    • C.E.B.G. Melchor Lasso de la Vega

    Modalidad y costos

    Las clases de reválidas se impartirán de lunes a viernes, con sesiones de 60 minutos. Los estudiantes deberán asistir a los centros asignados y cumplir con los reglamentos internos de cada institución.

    El costo de inscripción será de $7.00 por asignatura, de los cuales $5.00 se destinarán al pago de los docentes y $2.00 a la adquisición de materiales didácticos, tecnología e insumos necesarios para el desarrollo del programa.

    El Meduca reiteró que este proceso busca brindar a los estudiantes la oportunidad de regularizar su situación académica y avanzar al siguiente nivel educativo.

