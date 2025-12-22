Reválidas 2026: Meduca publica los centros educativos y fechas de inscripción

El Ministerio de Educación (Meduca) anunció la lista de centros educativos donde se impartirán las clases de reválidas correspondientes al año lectivo 2026, dirigidas a estudiantes que reprobaron hasta dos asignaturas durante el período escolar 2025, como parte del Programa de Recuperación Académica Estudiantil (PRAE).
De acuerdo con la entidad, el período de inscripción para las reválidas se extenderá del 29 de diciembre de 2025 al 2 de enero de 2026, mientras que las clases iniciarán el 5 de enero en los centros habilitados a nivel nacional.
Centros educativos habilitados
Provincia de Chiriquí
Colegio Secundario de Macano
I.P.T. David
Colegio Beatriz Miranda de Cabal
Colegio Secundario Aserrío
Instituto Puerto Armuelles
Escuela Bilingüe Elisa Chiari
Colegio Secundario Volcán
P.C. Arturo Motta
C.E. Victoriano Lorenzo (Las Lomas)
C.E. San Félix
Provincia de Veraguas
I.P.T. Veraguas
I.P.T. Jesús Héctor Gallego
Colegio Belisario Villar
Instituto Urracá
Colegio José Bonifacio Alvarado
Instituto Profesional Omar Torrijos
Panamá Centro
Instituto Nacional
Instituto América
Instituto José Dolores Moscote
I.P.T. Juan Díaz
I.P.T. Don Bosco
Escuela Ricardo J. Alfaro
Colegio Francisco de Miranda
Panamá Este
I.P.T. México Panamá
San Miguelito
C.E.B.G. Jerónimo de la Ossa
C.E.B.G. Louis Martinz
C.E.B.G. Santiago de la Guardia
Panamá Norte
C.E.B.G. Melchor Lasso de la Vega
Modalidad y costos
Las clases de reválidas se impartirán de lunes a viernes, con sesiones de 60 minutos. Los estudiantes deberán asistir a los centros asignados y cumplir con los reglamentos internos de cada institución.
El costo de inscripción será de $7.00 por asignatura, de los cuales $5.00 se destinarán al pago de los docentes y $2.00 a la adquisición de materiales didácticos, tecnología e insumos necesarios para el desarrollo del programa.
Conoce las escuelas sede por región educativa para el Programa de Recuperación Académica Estudiantil (PRAE), para aquellos estudiantes de centros educativos oficiales y particulares de premedia y media, que no lograron completar de manera satisfactoria de una a tres asignaturas… pic.twitter.com/XkMScJ6Fta— Ministerio de Educación de Panamá (@MeducaPma) December 21, 2025
El Meduca reiteró que este proceso busca brindar a los estudiantes la oportunidad de regularizar su situación académica y avanzar al siguiente nivel educativo.