Revisión del puente de las Américas entra en fase clave; el lunes 13 de abril darán un informe oficial

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Este sábado 11 de abril continuaron las labores de inspección y evaluación estructural del Puente de las Américas por parte del personal técnico del Ministerio de Obras Públicas (MOP), en conjunto con el cuerpo de ingenieros del Ejército de los Estados Unidos, como parte de las acciones para garantizar la seguridad de esta importante vía.

El MOP informó que los equipos técnicos nacionales e internacionales avanzaron durante la mañana y parte del mediodía de este sábado en la revisión detallada de componentes críticos de la estructura, incluyendo columnas —especialmente la pila 10—, vigas de acero, la superestructura y la parte inferior de la losa.

Parte de la inspección en el puente de las Américas, realizada ayer 10 de abril por un equipo especializado de Estados Unidos y personal técnico del MOP. Foto: LP/ Gabriel Rodríguez

Desde ayer, personal especializado estadounidense se mantiene realizando evaluaciones en campo, brindando apoyo a los técnicos panameños, con el fin de determinar si el puente conserva su integridad tras el incendio ocurrido el pasado lunes 6 de abril en el sector de La Boca, donde tres camiones cisterna explotaran y provocaran una gran bola de fuego que alcanzó la parte inferior de la estructura vial.

En tanto, el director de Estudios y Diseños del MOP, Edwin Lewis, explicó que los trabajos permitirán definir medidas a corto, mediano y largo plazo. “Se están evaluando las columnas del puente, así como la superestructura, para determinar las acciones necesarias que garanticen su seguridad”, indicó.

Lewis aclaró que, una vez concluyan las evaluaciones, el próximo lunes 13 de abril se presentará un informe oficial con los resultados preliminares, los cuales serán entregados al MOP y al presidente de la República, José Raúl Mulino.

Mientras tanto, el equipo del Ejército de los Estados Unidos, conformado por dos ingenieros estructurales y dos técnicos de apoyo, llegó el pasado jueves a Panamá para colaborar de forma voluntaria en las inspecciones y permanecerá en el país hasta el próximo martes. Personal de la Embajada de Estados Unidos también se ha mantenido en el sitio de evaluación.

La administración Trump ofreció a Panamá apoyo inmediato para evaluar el Puente de las Américas tras el incidente de esta semana. Me enorgullece dar la bienvenida a cuatro miembros del Cuerpo de Ingenieros de @USArmy, quienes estarán inspeccionando el puente junto a @MOPPma hoy y… pic.twitter.com/arGHS3A8Ow — Embajador Kevin Marino Cabrera (@USAmbassadorPAN) April 10, 2026

El puente de las Américas es de gran relevancia, ya que su estructura se encuentra sobre la ruta de navegación por donde transitan los buques que entran y salen del Canal de Panamá por el lado del Pacífico.