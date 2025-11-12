Ricaurter Manuel Jurado Banquéz asume como nuevo miembro de la junta directiva de la CSS en representación de los trabajadores

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El académico Ricaurter Manuel Jurado Banquéz fue juramentado ayer martes 11 de noviembre de 2025 como nuevo miembro principal de la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social (CSS), en representación del sector trabajador.

El acto protocolar estuvo encabezado por el presidente de la junta directiva, Ricardo Sotelo Guedes, acompañado por el director general de la CSS, Dino Mon Vásquez, y el subdirector general, ingeniero Rogelio Gordón.

Durante la ceremonia, Jurado Banquéz expresó su compromiso con el fortalecimiento institucional y el bienestar de los asegurados, destacando que su objetivo será aportar su experiencia profesional y académica al servicio de la entidad.

“Voy a aportar todos mis conocimientos. Tengo más de 20 años de experiencia en empresas privadas y como profesor en la Universidad de Panamá. Pondré al servicio de la Caja de Seguro Social toda la experiencia que he adquirido a lo largo de mi vida profesional”, afirmó el nuevo directivo.

El nombramiento de Jurado Banquéz ocurre en un contexto en el que la CSS mantiene diversos retos administrativos y financieros, entre ellos la gestión del programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), el fortalecimiento de la atención médica, y la mejora en los servicios para los asegurados a nivel nacional.

La junta directiva es el máximo órgano de gobierno de la CSS, responsable de definir las políticas institucionales, aprobar presupuestos y dar seguimiento a la gestión administrativa y financiera de la entidad.

La incorporación de Jurado Banquéz a la junta directiva de la CSS se produce en medio del debate nacional sobre el futuro financiero y operativo de la institución, en especial del programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), cuya sostenibilidad continúa siendo uno de los principales desafíos del sistema de seguridad social en Panamá.