Río Caldera: identifican dos fuentes de contaminación por aguas residuales

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Miambiente identificó dos puntos de afectación por descargas de aguas residuales en la cuenca del río Caldera y mantiene procesos administrativos por presuntos incumplimientos ambientales. Los análisis detectaron problemas microbiológicos en algunas estaciones de monitoreo.

El río Caldera, uno de los principales recursos naturales de Boquete, provincia de Chiriquí, presenta dos puntos de afectación vinculados a descargas de aguas residuales. El Ministerio de Ambiente (Miambiente) confirmó los hallazgos y mantiene abiertos dos procesos administrativos por presuntos incumplimientos ambientales relacionados con estas afectaciones.

La información surge de dos documentos oficiales emitidos por la institución. El primero corresponde a la nota DIVEDA-079-2026, del 4 de mayo de 2026, firmada por la directora nacional de Verificación del Desempeño Ambiental, Marilyn García, en respuesta a una solicitud presentada el 30 de marzo de 2026 por la organización ciudadana Boquete se Cuida.

El segundo es el Memorando DRCH No. 0217-2026, del 18 de junio de 2026, elaborado por la Dirección Regional de Miambiente en Chiriquí y remitido a la Dirección Nacional de Verificación del Desempeño Ambiental. En este documento se detallan las inspecciones realizadas en la cuenca y el estado de los procesos administrativos.

Contaminación microbiológica, el principal problema

En la respuesta oficial de mayo, Miambiente informó que los monitoreos realizados en el río Caldera muestran un Índice de Calidad de Agua (ICA) entre 69 y 85, lo que ubica la calidad del recurso entre “poco contaminada” y “aceptable”, utilizando como referencia el Decreto Ejecutivo No. 75 del 31 de marzo de 2008, que establece la norma de calidad para aguas continentales de uso recreativo.

Los análisis abarcaron parámetros físico-químicos y microbiológicos.

La institución indicó que variables como el pH, el oxígeno disuelto, la demanda bioquímica de oxígeno y la turbiedad cumplen, en términos generales, con los criterios establecidos por la normativa ambiental.

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Sin embargo, advirtió que el principal problema identificado corresponde al componente microbiológico.

Según Miambiente, se detectaron concentraciones elevadas de coliformes fecales en distintas estaciones de monitoreo, superando en algunos casos los valores de referencia establecidos en la legislación ambiental. Esto evidencia aportes de origen fecal y representa un riesgo sanitario en determinados puntos del río.

El análisis de tendencias muestra, además, incrementos de coliformes fecales en estaciones ubicadas en la zona media de la cuenca, situación que la institución atribuye a presiones de origen humano, aunque aclara que la identificación específica de las fuentes requiere investigaciones técnicas complementarias.

Como resultado de estos hallazgos, Miambiente concluye que, aunque existe un cumplimiento general de los parámetros físico-químicos, el incumplimiento del parámetro microbiológico limita el uso del agua para actividades recreativas con contacto directo en las estaciones afectadas.

Dos fuentes de afectación identificadas

Poco más de un mes después, la Dirección Regional de Miambiente en Chiriquí precisó cuáles son las principales afectaciones detectadas durante las inspecciones efectuadas en los últimos dos años.

De acuerdo con el Memorando DRCH No. 0217-2026, la institución identificó dos fuentes puntuales relacionadas con descargas de aguas residuales.

La primera corresponde al proyecto “Diseño y construcción del acueducto, la red sanitaria y la planta de tratamiento de aguas residuales de Boquete”, ejecutado por el Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible (Conades) mediante un contratista.

La segunda está relacionada con una descarga proveniente del sistema de tratamiento de un hotel ubicado en el sector de Jaramillo.

Según el documento, estas han sido las principales fuentes de afectación detectadas mediante las inspecciones y acciones de fiscalización desarrolladas por la institución.

La preocupación por el manejo de las aguas residuales en Boquete no es nueva. En agosto de 2024, el ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, calificó como un “acto de lesa patria” el vertido de aguas negras de la ciudad de Boquete directamente al río Caldera, al considerar que esta práctica representaba una afectación ambiental para uno de los principales recursos hídricos de la zona.

El ministro @juancanavarro, destacó la importancia de proteger los recursos naturales para garantizar un turismo sostenible en Boquete, Chiriquí. Exhortando a los empresarios, a fomentar un desarrollo turístico responsable, cumpliendo con las normativas ambientales. pic.twitter.com/jVJ4C04Ie9 — Ministerio de Ambiente de Panamá (@MiAmbientePma) August 31, 2024

Dos procesos administrativos en curso

Miambiente informó que abrió dos procesos administrativos por presuntos incumplimientos ambientales derivados de estas situaciones.

El expediente relacionado con el proyecto de Conades se encuentra actualmente en la etapa de Resolución de Admisión de Pruebas, mientras que el proceso correspondiente al hotel continúa su trámite conforme al procedimiento establecido en la legislación ambiental vigente.

Mientras se desarrollan ambos procesos, la institución emitió una serie de recomendaciones para corregir las deficiencias detectadas.

En el caso de Conades, solicitó mantener un control permanente de parámetros como el pH, la temperatura, el uso de antiespumantes y los caudales de entrada a la planta de tratamiento. También recomendó ajustar la dosificación de cloro, monitorear el oxígeno del biodigestor para mejorar la eficiencia del tratamiento, evaluar la biodegradabilidad del sistema y corregir los puntos críticos de contaminación identificados durante las inspecciones.

Respecto al hotel ubicado en Jaramillo, Miambiente ordenó implementar medidas inmediatas para adecuar el sistema séptico y evitar nuevas descargas de aguas residuales al río Caldera.

La empresa respondió que, además de realizar las adecuaciones solicitadas, se encuentra en proceso de incorporarse a la red de captación de aguas residuales de Boquete, con el propósito de dejar de depender exclusivamente de su planta de tratamiento.

El río Caldera es un importante y caudaloso cauce hídrico ubicado en la provincia de Chiriquí, que nace en las faldas del Parque Nacional Volcán Barú y atraviesa el distrito de Boquete. Foto/Alexander Arosemena

¿Existe un riesgo similar al de Azuero?

Tras la crisis registrada este año por la contaminación de las fuentes hídricas en la región de Azuero, Miambiente fue consultado sobre la posibilidad de que el río Caldera enfrente una situación semejante.

La respuesta institucional fue negativa.

Según la entidad, la información técnica disponible indica que ambos escenarios presentan diferencias importantes.

Explicó que, a diferencia de Azuero, en Boquete no existe una concentración de agroindustrias porcinas ni de otras actividades similares capaces de generar una carga contaminante comparable.

Además, destacó que la subcuenca del río Caldera nace en la región montañosa de Boquete, con elevaciones superiores a los 2,000 metros sobre el nivel del mar, entre ellas los cerros Horqueta (2,352 metros), Azul (2,310), Pata de Macho (2,197), El Pianista (1,600) y Palo Alto (1,772).

Estas características hacen que el río tenga un caudal rápido y una oxigenación constante, favoreciendo el arrastre de materiales y reduciendo la sedimentación, factores que, según Miambiente, contribuyen a mantener mejores condiciones ambientales.

No obstante, la institución aseguró que continuará realizando inspecciones periódicas, monitoreos de calidad del agua, acciones de fiscalización y seguimiento a los procesos administrativos abiertos, además de exigir la implementación de medidas correctivas para prevenir nuevas afectaciones.

El río Caldera forma parte de la Red Nacional de Monitoreo de Calidad de Agua Superficial, que en la provincia de Chiriquí mantiene vigilancia sobre cuatro cuencas hidrográficas, diez ríos y 37 puntos de monitoreo, cinco de ellos ubicados en esta cuenca.

El último muestreo fue realizado durante la estación lluviosa de 2025, mientras que la siguiente está programado para el segundo trimestre de este año.

La institución añadió que continuará fortaleciendo el monitoreo, la identificación de fuentes de contaminación y la gestión integral de la cuenca como parte de las acciones para proteger uno de los principales recursos hídricos de Boquete.