Roberto Sevillano renuncia como viceministro administrativo del Meduca

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El Meduca no ha informado públicamente las razones de su salida ni quién ocupará el cargo.

Roberto Sevillano renunció al cargo de viceministro administrativo del Ministerio de Educación (Meduca), informó una fuente de la entidad.

La salida de Sevillano fue confirmada este martes 11 de agosto. Hasta el momento, no han trascendido las razones de su renuncia.

Sevillano tenía a su cargo áreas relacionadas con la gestión administrativa del Meduca, entre ellas compras, mantenimiento y tecnología, además de otros procesos de apoyo al sistema educativo.

Durante su gestión, también asumió temporalmente el cargo de ministro de Educación en ocasiones en que la titular de la cartera, Lucy Molinar, se encontraba fuera del país.

El Meduca no ha divulgado hasta ahora un comunicado oficial sobre la salida de Sevillano ni ha informado quién ocupará el cargo.

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