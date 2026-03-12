Panamá, 12 de marzo del 2026

    DESABASTECIMIENTO DE MEDICINAS

    Robo en la CSS: funcionarios contrataban indigentes para sacar medicinas de la basura

    La CSS enfrenta desabastecimiento de medicamentos por robos internos. Implementa el sistema SALMI para mejorar el control y transparencia. En 2025 se dispensaron más de 22 millones de pastillas.

    Aleida Samaniego C.
    El director de la Caja de Seguro Social, Dino Mon. LP Alexander Arosemena

    La Caja de Seguro Social (CSS) enfrenta problemas con el abastecimiento de medicamentos este año, un inconveniente que el director de la entidad, Dino Mon, atribuyó a irregularidades dentro del propio sistema de distribución.

    Mon explicó que, al cierre de diciembre, la CSS contaba con un abastecimiento del 96%, gracias a una compra superior a 124 millones de dólares. Sin embargo, reconoció que, a pesar de los análisis y estudios de tendencias que realiza la institución, se han registrado robos internos de medicamentos, muchos de los cuales no se hacen públicos, afectando directamente el suministro.

    El director citó como ejemplo un caso en Chiriquí, donde bolsas de medicamentos eran tiradas a la basura y posteriormente retiradas por personas de la calle —“indigentes”— contratadas por personal de la institución. Según Mon, este tipo de incidentes se ha presentado en toda la red de la CSS.

    Como consecuencia, en las últimas dos semanas, la institución ha enfrentado desabastecimiento de medicamentos esenciales, incluyendo irbesartán y amlodipina, utilizados para tratar la presión arterial.

    Durante la presentación del informe de gestión 2025, Mon explicó que la situación solo puede controlarse a través de tecnología. Por ello, la CSS ha implementado el Sistema de Administración Logística de Medicamentos e Insumos (SALMI), una herramienta donada por la Organización de las Naciones Unidas, que optimiza el abastecimiento, reduce el desabastecimiento y permite gestionar inventarios en tiempo real. Este sistema integral funciona online y offline, mejorando la eficiencia y la transparencia en la distribución de insumos.

    Mon aseguró que el sistema anterior estaba vulnerable, ya que cualquier persona podía ingresar y modificar el inventario de entrada y salida de medicamentos, facilitando irregularidades y pérdidas dentro de la institución.

    Además, destacó que en 2025 se dispensaron 22,373,111 pastillas, lo que representa 4,428,883 más que las 17,944,228 dispensadas en 2024.

    Aleida Samaniego C.

    Editora sección sociedad


