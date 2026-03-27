Rotura de tubería inunda urgencias del Complejo Arnulfo Arias; la atención continúa

Las áreas afectadas fueron la sala de espera, la farmacia y el área de inyectables del cuarto de urgencias del Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid.

Una rotura en una tubería madre, registrada en el área de estacionamientos del cuarto de urgencias del Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid de la Caja de Seguro Social (CSS), ubicado en la vía Transístmica, generó filtraciones de agua en distintas áreas.

La situación fue reportada al Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), entidad responsable de la reparación.

De acuerdo con el director médico del hospital, Ricardo Sandoval, el daño ya había sido intervenido anteriormente; sin embargo, volvió a presentar fallas, lo que provocó la fuga.

Subrayó que el incidente fue notificado desde el día anterior y que se esperaba la llegada de una cuadrilla del Idaan para atender el problema.

Las áreas afectadas son la sala de espera, la farmacia y el área de inyectables del cuarto de urgencias, por lo que el personal de mantenimiento actuó de inmediato para limpiar los pisos y pasillos.

Pese a la situación, Sandoval aseguró que el hospital se mantiene completamente operativo. “El hospital en este momento se encuentra completamente operativo, como todos los días”, reiteró, al descartar afectaciones en la atención de pacientes.

En cuanto al área de urgencias, detalló que el centro mantiene su flujo habitual y atiende entre 90 y 105 pacientes por turno, lo que equivale a unos 400 a 450 pacientes diarios.

Asimismo, explicó que, aunque se registraron filtraciones, el personal de limpieza intervino de inmediato para secar las áreas afectadas y evitar mayores inconvenientes.

Las autoridades hospitalarias reiteraron que corresponde al Idaan realizar las reparaciones necesarias, por lo que esperan que los trabajos se ejecuten en el transcurso del día.

Una rotura en una tubería madre registrada en el área de estacionamientos del cuarto de urgencias de un hospital generó filtraciones de agua, situación que fue reportada al Idaan. Cortesía

Idaan enviará cuadrilla

Por su parte, el director metropolitano del Idaan, Isaac González, confirmó que la institución brindará apoyo técnico al hospital para ubicar y reparar la fuga.

“El Complejo Hospitalario siempre recibe nuestro apoyo; le hemos ayudado con varias roturas y, casualmente, hoy un equipo nuestro pasará para identificar la rotura”, indicó.

González explicó que inicialmente se les solicitó apoyo para ubicar una posible fuga interna; sin embargo, aclaró que, de tratarse de una rotura en una tubería de la red pública, corresponde directamente al Idaan ejecutar la reparación.

“Si es de la calle, nosotros la tenemos que reparar. Si es interna, ubicamos la rotura para que ellos procedan o incluso la reparamos”, precisó.

Añadió que un equipo especializado en detección de fugas fue enviado al sitio y que esperan atender la situación durante el día, en el marco de la campaña “Panamá sin fugas”, que se desarrolla actualmente en la ciudad capital.

Las autoridades reiteraron que los trabajos continuarán hasta resolver la incidencia, mientras el hospital mantiene su operación con normalidad.