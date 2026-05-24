Panamá, 24 de mayo del 2026

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    Cierre de Centroamérica Cuenta

    Rubén Blades deposita sus maracas salseras en la Caja de las Letras del Instituto Cervantes

    Rubén Blades entrega legado a la Caja de las Letras del Instituto Cervantes en el festival Centroamérica Cuenta.

    Getzalette Reyes
    Rubén Blades deposita sus maracas salseras en la Caja de las Letras del Instituto Cervantes
    El cantante y compositor panameño Rubén Blades entregó su legado a la Caja de las Letras del Instituto Cervantes, en un acto enmarcado en el festival Centroamérica Cuenta. LP Gabriel Rodríguez

    El cantautor y compositor panameño Rubén Blades entregó este sábado 23 de mayo de 2026 un legado a la Caja de las Letras del Instituto Cervantes, en el marco del festival Centroamérica Cuenta.

    El artista depositó sus emblemáticas maracas salseras, con la bandera de Panamá. El intérprete de clásicos como Pedro Navaja y Amor y Control firmó el instrumento con la inscripción “Rubén Blades Panamá”, ante un público que lo ovacionó.

    Posteriormente, entregó el material al director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, quien lo colocó en un estuche rojo destinado a la Caja de las Letras, donde será custodiado como parte del patrimonio cultural.

    Rubén Blades deposita sus maracas salseras en la Caja de las Letras del Instituto Cervantes
    Rubén Blades entrega legado a la Caja de las Letras del Instituto Cervantes en el festival Centroamérica Cuenta. LP Gabriel Rodríguez

    Como parte del legado, también fue entregado el manuscrito original de la canción Patria (1988), una de las composiciones más representativas de su obra.

    Rubén Blades deposita sus maracas salseras en la Caja de las Letras del Instituto Cervantes
    Rubén Blades entregó maracas y el manuscrito de “Patria” a la Caja de las Letras del Instituto Cervantes. LP Gabriel Rodríguez

    “Esta es la llave de esto”, comentó Blades entre risas al referirse al gesto simbólico de la entrega de la llave de la caja que resguarda su legado.

    Durante el acto, García Montero destacó el valor simbólico de la ceremonia y subrayó que la lengua española no solo vive en los libros o diccionarios, sino también en la música, la oralidad y la memoria cultural compartida.

    Agradeció además a Blades por haber convertido la música en una forma de conversación con su tiempo y por llevar a Panamá, el Caribe y América Latina al centro de la cultura hispana contemporánea.

    “Gracias por confiar hoy gran parte de esa memoria a la Caja de las Letras del Instituto Cervantes, institución que representa la lengua y la cultura de todos ustedes”, expresó.

    Rubén Blades deposita sus maracas salseras en la Caja de las Letras del Instituto Cervantes
    El cantante y compositor panameño Rubén Blades entregó su legado a la Caja de las Letras del Instituto Cervantes, en un acto enmarcado en el festival Centroamérica Cuenta. LP Gabriel Rodríguez

    Por su parte, Blades reflexionó sobre el reconocimiento recibido. “El éxito nunca es de una sola persona; siempre es una serie de contribuciones que te llevan a este lugar. Hay gente mejor que yo, más merecedora, que no ha tenido la oportunidad. Uno agradece a quienes lo ayudaron y que con su talento hicieron posible que uno esté aquí”, señaló el artista panameño, ganador de múltiples premios Grammy.

    La Caja de las Letras es un espacio simbólico del Instituto Cervantes donde se preservan legados culturales de personalidades destacadas de la literatura, la música y las artes del mundo hispano.

    Getzalette Reyes


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