Legado: Rubén Blades entregará un objeto personal al Instituto Cervantes

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El autor de ‘Pedro Navaja’ depositará el ‘legado’ que será custodiado en la prestigiosa Caja de las Letras en Madrid.

El cantautor panameño Rubén Blades entregará un objeto personal al Instituto Cervantes el próximo sábado 23 de mayo, el cual será custodiado y considerado como un legado, informó la institución española este martes.

El acontecimiento se desarrollará en la Ciudad de las Artes de la capital panameña a las 9:00 p.m., en el marco del Festival Centroamérica Cuenta, que se celebra del 18 al 23 de mayo.

Tras el acto, que contará con la participación del propio Blades y del director de la institución, Luis García Montero, el obsequio será trasladado a Madrid para ser custodiado de forma permanente en la Caja de las Letras.

Caja de las Letras del Instituto Cervantes.

El informe destaca que Blades, con más de 50 años de trayectoria artística, posee licenciaturas en Derecho por la Universidad de Panamá y la Universidad de Harvard. A lo largo de su carrera ha cosechado galardones de gran relevancia internacional, entre los que destacan la Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes de España, la Medalla de las Artes de la Universidad de Harvard y los premios Grammys.

El Instituto Cervantes señala que la inclusión del panameño en la Caja de las Letras consolida su estatus como uno de los creadores más influyentes de la cultura latinoamericana contemporánea.

Caja de las Letras del Instituto Cervantes.

La participación del Instituto Cervantes en el festival literario incluirá otras actividades académicas de alto perfil en la Ciudad de las Artes.

Este viernes 22 de mayo, a las 7:00 p.m., se presentará el libro Diccionario Mario Vargas Llosa. Habitó las palabras, una obra de la colección Los galeotes que repasa el universo literario del Premio Nobel peruano a través de un centenar de autores, amigos y académicos. En la presentación intervendrán los escritores Sergio Ramírez, Gioconda Belli, Carlos Wynter y la editora Pilar Reyes.

Para el cierre de la jornada del sábado, antes de la ceremonia de Blades, el director del Instituto Cervantes mantendrá un encuentro cultural titulado “Del poema a la canción”. En este coloquio, programado para las 5:00 p.m., García Montero conversará con el productor y compositor panameño Billy Herron, bajo la moderación de la poeta Carmen Lucía Alvarado. Todos los eventos de la agenda oficial contarán con transmisión en directo a través del canal de YouTube del festival.