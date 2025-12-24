Rubén Blades, su esposa Luba y el grupo canadiense Sultans of String lanzan canción navideña

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El cantautor panameño Rubén Blades publicó este miércoles 24 de diciembre en redes sociales una producción especial con motivo de la Navidad.

“HAPPY XMAS (WAR IS OVER), Este es un trabajo que hicimos mi esposa, @luba_mason, y yo con el grupo canadiense @sultansofstring”, informó Blades en su cuenta de Instagram.

“Es una canción de Navidad, original de John Lennon.

¡Les deseamos MUCHAS FELICIDADES para esta NAVIDAD y para el 2026!”, agregó el panameño.

En el video compartido, Blades aparece cantando una parte en español: “En toda la tierra queremos paz, el fin de la guerra y felicidad”.

En tanto, en su cuenta de Instagram, el grupo canadiense destacó hace nueve días que fue una experiencia increíble viajar a Praga (República Checa) para grabar con la sinfónica de esa ciudad.