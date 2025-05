Rubén Blades suma otro honor: ahora es miembro de la Academia de Artes y Ciencias de EUA

Por su legado en la música, el cine y la cultura latinoamericana, el panameño Rubén Blades ha sido elegido este año como miembro de la prestigiosa Academia Estadounidense de Artes y Ciencias, junto a otras figuras destacadas de diversas disciplinas.

La institución, fundada en 1780 en Estados Unidos (EUA), reconoce a líderes innovadores cuyas contribuciones generan un impacto significativo en sus respectivos campos. Cada año, selecciona a nuevos miembros que participan en esfuerzos interdisciplinarios destinados a producir estudios independientes que orienten políticas públicas y promuevan el bien común. Blades será incorporado oficialmente en una ceremonia que se celebrará en octubre próximo en Cambridge, Massachusetts.

Nacido el 16 de julio de 1948 en Panamá, Blades ha construido una carrera que desafía etiquetas: egresado en Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá en 1974, obtuvo una maestría en Derecho en la Universidad de Harvard en 1985 y ha sido galardonado con múltiples doctorados honorarios, el más reciente, otorgado en 2024 por la Universidad de Princeton.

Con 24 premios Grammy —12 en su versión latina y 12 en la anglosajona—, más de 25 producciones discográficas propias y decenas de colaboraciones musicales, Blades es una leyenda viva de la salsa. En el cine y la televisión ha actuado en más de 45 producciones, incluyendo títulos como Dead Man Out y Once Upon a Time in Mexico, por los que recibió premios como el ACE y el Imagen Foundation Award. También ha sido nominado en tres ocasiones a los premios Emmy.

En política, fundó en 1992 el partido Papa Egoró en Panamá y fue candidato presidencial en 1994, obteniendo el tercer lugar. Entre 2004 y 2009 se desempeñó como ministro de Turismo del país.

Desde 2010, Blades se presenta junto a Roberto Delgado & Orquesta, una agrupación panameña que ha llevado su propuesta musical a los principales escenarios del mundo. Actualmente, prepara una gira internacional para 2024 y 2025, que abarcará América Latina, Estados Unidos y Europa.

Paralelamente, continúa su labor creativa escribiendo artículos en su blog La Esquina de Rubén, actuando en cine y televisión, y desarrollando nuevas producciones discográficas. Entre ellas se incluyen un álbum de boleros junto al grupo Éditus, otro con el guitarrista flamenco Josele, y más colaboraciones con Paraíso Road Gang y la Roberto Delgado Orquesta.

A sus 75 años, Blades sigue siendo una figura influyente en múltiples arenas, y su elección como miembro de esta entidad confirma su legado como uno de los intelectuales y artistas latinoamericanos más importantes de las últimas décadas.

Blades fue seleccionado en la categoría de artes visuales, junto con el actor estadounidense Danny Glover, con quien compartió pantalla en Depredador 2.

Su incorporación a la Academia no solo honra su trayectoria multifacética, sino que también reconoce el alcance global de su voz y pensamiento.

Otro panameño que ha sido miembro de esta entidad es el científico Guillermo Antonio Ameer, elegido en 2023.De hecho, fue Ameer, quien propuso a Blades para la Academia de Artes y Ciencias de EUA.