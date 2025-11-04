Rutas 1 y 2 de los desfiles del 4 de noviembre; conoce los colegios y bandas que participarán

El Ministerio de Educación (Meduca) dio a conocer el listado oficial de centros escolares, estamentos de seguridad y bandas independientes que participarán en las Rutas 1 y 2 de los desfiles patrios del 4 de noviembre, con motivo del Día de los Símbolos Patrios.
Los actos del 4 de noviembre comenzarán desde las 7:00 a.m. con la izada de la bandera panameña frente al Palacio de las Garzas, en el Casco Antiguo, a cargo del presidente de la República, José Raúl Mulino.
La jornada contará con la participación de colegios emblemáticos, instituciones educativas particulares, estamentos de seguridad y clubes cívicos, que rendirán homenaje a los símbolos que representan la identidad nacional panameña en las dos rutas establecidas por el Meduca.
En la Ruta 1 en el Casco Antiguo, el recorrido será el siguiente: iniciará en calle tercera, Parque Simón Bolívar, y culminará en calle 26, avenida Balboa.
Centros escolares que desfilan – Ruta 1
Delegaciones estudiantiles
Instituto Nacional
Colegio La Salle
Instituto Técnico Don Bosco
Escuela Profesional Isabel Herrera de Obaldía
Colegio San Vicente de Paúl
Colegio St. Mary School
Escuela Panamá
Colegio Las Esclavas
Colegio Javier
Instituto Alberto Einstein
Colegio Richard Neumann
Instituto José Dolores Moscote
Colegio Elena Chávez de Pinate
Instituto Episcopal San Cristóbal
Colegio Claret – Panamá
Instituto Comercial Panamá
Escuela Franco Panameño
Instituto Profesional y Técnico de Comercio
Instituto Santa María La Antigua
Centro Cultural Chino Panameño
Colegio Cristiano El Buen Pastor
Oxford International School
Lincoln Academy
Instituto Profesional y Técnico Don Bosco
Eliel Bilingual Institute
Panamá Christian Academy
Centro Educativo de Formación Integral Bilingüe China
Centro Educativo Marie Poussepin
Centro Educativo Fuente de Agua Viva
Centro de Formación Integral Bilingüe Padre Fernando Guardia Jaén
Centro Básico General Presidente Valdés
Centros de Formación del Ministerio de Seguridad Pública
Colegio Bilingüe de Cerro Viento (invitado)
Centro Educativo Francisco Beckmann
Colegio Bilingüe Emanuel (invitado)
Instituto de Formación Marítima John Dewey
Colegio Nuestra Señora de Lourdes
Centro Bilingüe La Primavera (invitado)
Estamentos de Seguridad
Policía Nacional
Servicio de Protección Institucional (SPI)
Servicio Nacional Aeronaval (Senan)
Servicio Nacional de Fronteras (Senafront)
Servicio Nacional de Migración
Delegaciones en la Ruta 2
Mientras tanto, en la Ruta 2, que regresó a vía España después de 14 años de ausencia, los desfiles se iniciarán en la intersección de la iglesia del Carmen y finalizarán en la Caja de Ahorros de vía España.
Estamentos
Motores de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT)
Abanderado Ministerial
Cuerpo de Bomberos de Panamá
Movimiento Nacional de los Mártires de Enero de 1964
Muchachas Guías
Asociación de Scouts de Panamá
Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales (Frenadeso)
Delegaciones estudiantiles
Escuela de Artes y Oficios Melchor Lasso de la Vega
Instituto Panamericano
Colegio María Inmaculada
Colegio Adventista Metropolitano
Colegio San Agustín
Instituto Alberto Einstein
Instituto Fermín Naudeau
Instituto América
Colegio José Remón Cantera
Instituto William H. Kilpatrick
Colegio Parroquial San Judas Tadeo
Instituto Tecnológico Barú
IPT Jeptha B. Duncan G.
Escuela Latinoamericana
Colegio Bilingüe Santo Domingo Savio
Colegio Las Mañanitas El Buen Pastor
Escuela Francisco de Miranda
Academia Hossana
Colegio Europeo de Panamá
Academia Interamericana de Panamá (sede Cerro Viento)
Centro Educativo Básico General Ciudad Santa Fe
Delegaciones adicionales y bandas invitadas
Instituto de Formación Marítima Juan Sebastián Elcano
Philadelphia International School
Banda Cristiana de Costa Rica (invitado internacional)
Colegio Pureza de María (invitado)
Colegio Ingeniero Tomás Guardia
The Preparatory School (invitado)
Colegio Rafael Quintero Villarreal
Centro Vocacional de Chapala
Instituto Benigno Jiménez Garay
Instituto Rubiano (invitado)
Colegio Internacional Saint George
Unión de Bandas USA 2025 (banda internacional)
Bandas independientes
Juan Demóstenes Arosemena
CONCORDIA
Banda Autónoma de Veteranos de Panamá
Elimelec
Nueva Innovación
Del Reino
San Cristóbal de Chepo
Super Banda
Banda Generación de Oro
Panamá para Cristo
Banda Autónoma Metropolitana
Banda Nacional Centenario
Mega Banda Miller
Apocalipsis
Belisario Porras
El Hogar
Banda Búho de Oro
Los desfiles patrios están regulados por el Decreto 708 del 23 de agosto de 2010,que establece la organización, participación y disposiciones oficiales para el desarrollo de estos eventos cívicos.