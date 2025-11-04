Panamá, 04 de noviembre del 2025

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    DÍA DE LOS SÍMBOLOS PATRIOS

    Rutas 1 y 2 de los desfiles del 4 de noviembre; conoce los colegios y bandas que participarán

    Aleida Samaniego C.
    Las delegaciones que ayer participaron en la Ruta 1 desfilarán hoy, 4 de noviembre, en la Ruta 2. Foto: Alexander Arosemena

    El Ministerio de Educación (Meduca) dio a conocer el listado oficial de centros escolares, estamentos de seguridad y bandas independientes que participarán en las Rutas 1 y 2 de los desfiles patrios del 4 de noviembre, con motivo del Día de los Símbolos Patrios.

    Los actos del 4 de noviembre comenzarán desde las 7:00 a.m. con la izada de la bandera panameña frente al Palacio de las Garzas, en el Casco Antiguo, a cargo del presidente de la República, José Raúl Mulino.

    La jornada contará con la participación de colegios emblemáticos, instituciones educativas particulares, estamentos de seguridad y clubes cívicos, que rendirán homenaje a los símbolos que representan la identidad nacional panameña en las dos rutas establecidas por el Meduca.

    En la Ruta 1 en el Casco Antiguo, el recorrido será el siguiente: iniciará en calle tercera, Parque Simón Bolívar, y culminará en calle 26, avenida Balboa.

    Centros escolares que desfilan – Ruta 1

    Delegaciones estudiantiles

    • Instituto Nacional

    • Colegio La Salle

    • Instituto Técnico Don Bosco

    • Escuela Profesional Isabel Herrera de Obaldía

    • Colegio San Vicente de Paúl

    • Colegio St. Mary School

    • Escuela Panamá

    • Colegio Las Esclavas

    • Colegio Javier

    • Instituto Alberto Einstein

    • Colegio Richard Neumann

    • Instituto José Dolores Moscote

    • Colegio Elena Chávez de Pinate

    • Instituto Episcopal San Cristóbal

    • Colegio Claret – Panamá

    • Instituto Comercial Panamá

    • Escuela Franco Panameño

    • Instituto Profesional y Técnico de Comercio

    • Instituto Santa María La Antigua

    • Centro Cultural Chino Panameño

    • Colegio Cristiano El Buen Pastor

    • Oxford International School

    • Lincoln Academy

    • Instituto Profesional y Técnico Don Bosco

    • Eliel Bilingual Institute

    • Panamá Christian Academy

    • Centro Educativo de Formación Integral Bilingüe China

    • Centro Educativo Marie Poussepin

    • Centro Educativo Fuente de Agua Viva

    • Centro de Formación Integral Bilingüe Padre Fernando Guardia Jaén

    • Centro Básico General Presidente Valdés

    • Centros de Formación del Ministerio de Seguridad Pública

    • Colegio Bilingüe de Cerro Viento (invitado)

    • Centro Educativo Francisco Beckmann

    • Colegio Bilingüe Emanuel (invitado)

    • Instituto de Formación Marítima John Dewey

    • Colegio Nuestra Señora de Lourdes

    • Centro Bilingüe La Primavera (invitado)

    Estamentos de Seguridad

    • Policía Nacional

    • Servicio de Protección Institucional (SPI)

    • Servicio Nacional Aeronaval (Senan)

    • Servicio Nacional de Fronteras (Senafront)

    • Servicio Nacional de Migración

    Delegaciones en la Ruta 2

    Mientras tanto, en la Ruta 2, que regresó a vía España después de 14 años de ausencia, los desfiles se iniciarán en la intersección de la iglesia del Carmen y finalizarán en la Caja de Ahorros de vía España.

    Estamentos

    • Motores de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT)

    • Abanderado Ministerial

    • Cuerpo de Bomberos de Panamá

    • Movimiento Nacional de los Mártires de Enero de 1964

    • Muchachas Guías

    • Asociación de Scouts de Panamá

    • Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales (Frenadeso)

    Delegaciones estudiantiles

    • Escuela de Artes y Oficios Melchor Lasso de la Vega

    • Instituto Panamericano

    • Colegio María Inmaculada

    • Colegio Adventista Metropolitano

    • Colegio San Agustín

    • Instituto Alberto Einstein

    • Instituto Fermín Naudeau

    • Instituto América

    • Colegio José Remón Cantera

    • Instituto William H. Kilpatrick

    • Colegio Parroquial San Judas Tadeo

    • Instituto Tecnológico Barú

    • IPT Jeptha B. Duncan G.

    • Escuela Latinoamericana

    • Colegio Bilingüe Santo Domingo Savio

    • Colegio Las Mañanitas El Buen Pastor

    • Escuela Francisco de Miranda

    • Academia Hossana

    • Colegio Europeo de Panamá

    • Academia Interamericana de Panamá (sede Cerro Viento)

    • Centro Educativo Básico General Ciudad Santa Fe

    Delegaciones adicionales y bandas invitadas

    • Instituto de Formación Marítima Juan Sebastián Elcano

    • Philadelphia International School

    • Banda Cristiana de Costa Rica (invitado internacional)

    • Colegio Pureza de María (invitado)

    • Colegio Ingeniero Tomás Guardia

    • The Preparatory School (invitado)

    • Colegio Rafael Quintero Villarreal

    • Centro Vocacional de Chapala

    • Instituto Benigno Jiménez Garay

    • Instituto Rubiano (invitado)

    • Colegio Internacional Saint George

    • Unión de Bandas USA 2025 (banda internacional)

    Bandas independientes

    • Juan Demóstenes Arosemena

    • CONCORDIA

    • Banda Autónoma de Veteranos de Panamá

    • Elimelec

    • Nueva Innovación

    • Del Reino

    • San Cristóbal de Chepo

    • Super Banda

    • Banda Generación de Oro

    • Panamá para Cristo

    • Banda Autónoma Metropolitana

    • Banda Nacional Centenario

    • Mega Banda Miller

    • Apocalipsis

    • Belisario Porras

    • El Hogar

    • Banda Búho de Oro

    Los desfiles patrios están regulados por el Decreto 708 del 23 de agosto de 2010,que establece la organización, participación y disposiciones oficiales para el desarrollo de estos eventos cívicos.

