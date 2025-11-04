Rutas 1 y 2 de los desfiles del 4 de noviembre; conoce los colegios y bandas que participarán

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Ministerio de Educación (Meduca) dio a conocer el listado oficial de centros escolares, estamentos de seguridad y bandas independientes que participarán en las Rutas 1 y 2 de los desfiles patrios del 4 de noviembre, con motivo del Día de los Símbolos Patrios.

Los actos del 4 de noviembre comenzarán desde las 7:00 a.m. con la izada de la bandera panameña frente al Palacio de las Garzas, en el Casco Antiguo, a cargo del presidente de la República, José Raúl Mulino.

La jornada contará con la participación de colegios emblemáticos, instituciones educativas particulares, estamentos de seguridad y clubes cívicos, que rendirán homenaje a los símbolos que representan la identidad nacional panameña en las dos rutas establecidas por el Meduca.

En la Ruta 1 en el Casco Antiguo, el recorrido será el siguiente: iniciará en calle tercera, Parque Simón Bolívar, y culminará en calle 26, avenida Balboa.

Centros escolares que desfilan – Ruta 1

Delegaciones estudiantiles

Instituto Nacional

Colegio La Salle

Instituto Técnico Don Bosco

Escuela Profesional Isabel Herrera de Obaldía

Colegio San Vicente de Paúl

Colegio St. Mary School

Escuela Panamá

Colegio Las Esclavas

Colegio Javier

Instituto Alberto Einstein

Colegio Richard Neumann

Instituto José Dolores Moscote

Colegio Elena Chávez de Pinate

Instituto Episcopal San Cristóbal

Colegio Claret – Panamá

Instituto Comercial Panamá

Escuela Franco Panameño

Instituto Profesional y Técnico de Comercio

Instituto Santa María La Antigua

Centro Cultural Chino Panameño

Colegio Cristiano El Buen Pastor

Oxford International School

Lincoln Academy

Instituto Profesional y Técnico Don Bosco

Eliel Bilingual Institute

Panamá Christian Academy

Centro Educativo de Formación Integral Bilingüe China

Centro Educativo Marie Poussepin

Centro Educativo Fuente de Agua Viva

Centro de Formación Integral Bilingüe Padre Fernando Guardia Jaén

Centro Básico General Presidente Valdés

Centros de Formación del Ministerio de Seguridad Pública

Colegio Bilingüe de Cerro Viento (invitado)

Centro Educativo Francisco Beckmann

Colegio Bilingüe Emanuel (invitado)

Instituto de Formación Marítima John Dewey

Colegio Nuestra Señora de Lourdes

Centro Bilingüe La Primavera (invitado)

Estamentos de Seguridad

Policía Nacional

Servicio de Protección Institucional (SPI)

Servicio Nacional Aeronaval (Senan)

Servicio Nacional de Fronteras (Senafront)

Servicio Nacional de Migración

Delegaciones en la Ruta 2

Mientras tanto, en la Ruta 2, que regresó a vía España después de 14 años de ausencia, los desfiles se iniciarán en la intersección de la iglesia del Carmen y finalizarán en la Caja de Ahorros de vía España.

Estamentos

Motores de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT)

Abanderado Ministerial

Cuerpo de Bomberos de Panamá

Movimiento Nacional de los Mártires de Enero de 1964

Muchachas Guías

Asociación de Scouts de Panamá

Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales (Frenadeso)

Delegaciones estudiantiles

Escuela de Artes y Oficios Melchor Lasso de la Vega

Instituto Panamericano

Colegio María Inmaculada

Colegio Adventista Metropolitano

Colegio San Agustín

Instituto Alberto Einstein

Instituto Fermín Naudeau

Instituto América

Colegio José Remón Cantera

Instituto William H. Kilpatrick

Colegio Parroquial San Judas Tadeo

Instituto Tecnológico Barú

IPT Jeptha B. Duncan G.

Escuela Latinoamericana

Colegio Bilingüe Santo Domingo Savio

Colegio Las Mañanitas El Buen Pastor

Escuela Francisco de Miranda

Academia Hossana

Colegio Europeo de Panamá

Academia Interamericana de Panamá (sede Cerro Viento)

Centro Educativo Básico General Ciudad Santa Fe

Delegaciones adicionales y bandas invitadas

Instituto de Formación Marítima Juan Sebastián Elcano

Philadelphia International School

Banda Cristiana de Costa Rica (invitado internacional)

Colegio Pureza de María (invitado)

Colegio Ingeniero Tomás Guardia

The Preparatory School (invitado)

Colegio Rafael Quintero Villarreal

Centro Vocacional de Chapala

Instituto Benigno Jiménez Garay

Instituto Rubiano (invitado)

Colegio Internacional Saint George

Unión de Bandas USA 2025 (banda internacional)

Bandas independientes

Juan Demóstenes Arosemena

CONCORDIA

Banda Autónoma de Veteranos de Panamá

Elimelec

Nueva Innovación

Del Reino

San Cristóbal de Chepo

Super Banda

Banda Generación de Oro

Panamá para Cristo

Banda Autónoma Metropolitana

Banda Nacional Centenario

Mega Banda Miller

Apocalipsis

Belisario Porras

El Hogar

Banda Búho de Oro

Los desfiles patrios están regulados por el Decreto 708 del 23 de agosto de 2010,que establece la organización, participación y disposiciones oficiales para el desarrollo de estos eventos cívicos.