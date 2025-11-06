¿Sabía que Panamá alberga plantas carnívoras únicas en el mundo?

ENTREVISTA. Usualmente en formato de preguntas y respuestas, presenta la visión o experiencia de una persona respecto a uno o varios temas.

Panamá suma una nueva especie a su registro botánico: Genlisea filiformis, una planta carnívora hasta ahora desconocida en el país. “Cuando la encontramos, supimos que estábamos frente a algo extraordinario. Nunca antes se había registrado en Panamá, y su singularidad es fascinante”, manifestó a La Prensa el botánico e investigador Rodolfo Flores, responsable del hallazgo.

Más allá de su valor científico, este descubrimiento revela ecosistemas olvidados y pone en evidencia la riqueza natural que aún permanece oculta en las sabanas y humedales panameños, subrayó Flores.

Para Flores, la importancia de este descubrimiento trasciende la ciencia. “Muchos panameños desconocen que tenemos plantas carnívoras nativas. Además, la mayoría confunde las sabanas naturales con simples potreros, cuando en realidad son ecosistemas únicos que albergan la mayor diversidad de estas especies en nuestro país”, explicó.

¿Qué hace única a Genlisea filiformis?

Flores detalló con entusiasmo las características que distinguen a esta planta. Genlisea filiformis pertenece al género Genlisea, que antes no estaba registrado en Panamá. Lo que la diferencia de otras plantas carnívoras son sus estructuras subterráneas especializadas para atrapar pequeños animales y su morfología particular de hojas y flores. “Esto le permite sobrevivir en suelos pobres en nutrientes, donde otras plantas simplemente no podrían crecer”, señaló.

Además de su biología, Flores enfatizó su papel ecológico, ya que “estas plantas no solo se alimentan de insectos; también actúan como fertilizantes naturales para el suelo. Son controladoras biológicas de insectos y ayudan a mantener el equilibrio de sus ecosistemas. Incluso son indicadoras ambientales: si desaparecen, significa que algo está cambiando en nuestros humedales y sabanas”.

Hasta ahora, Panamá cuenta con seis especies de plantas carnívoras registradas, pero Genlisea filiformis es un descubrimiento que marca un antes y un después. “Es un hallazgo endémico; solo existe en nuestro país. Descubrirla es un orgullo científico y, al mismo tiempo, una responsabilidad para protegerla”, afirmó Flores, quien es exbecario de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt).

Sabanas y humedales: ecosistemas olvidados que esconden tesoros

Flores alerta sobre la vulnerabilidad de estos ecosistemas: “Muchos no entienden la importancia de las sabanas y las tratan como si fueran terrenos agrícolas. La siembra de pinos u otros árboles en estas zonas es un crimen ecológico. La sombra destruye las plantas carnívoras y altera todo el equilibrio natural”.

Los humedales tampoco escapan a la amenaza. “Un ejemplo claro es el Humedal de Matusagaratí, en Darién. La mayoría de nuestras plantas carnívoras dependen de estos lugares. Por eso, declarar sabanas y humedales como áreas protegidas es la medida más efectiva para asegurar su supervivencia”.

Flores realizó un llamado urgente, advirtiendo que “si no protegemos estos ecosistemas, corremos el riesgo de perder especies únicas que no se encuentran en ninguna otra parte del mundo. Cada planta que desaparece es un capítulo que se borra de nuestra historia natural”.

El hallazgo también tiene implicaciones para la ciencia global. “Cuando descubrimos una especie desconocida, se abren puertas para otros campos, como la química, la medicina o la agricultura. Algunas plantas podrían contener compuestos útiles para combatir enfermedades o mejorar cultivos”, explicó Flores.

Asimismo, subrayó la importancia de la comunicación científica, pues considera que “no basta con descubrir la especie; es vital compartir este conocimiento de manera que la población lo comprenda y valore. Si la gente conoce nuestras plantas únicas, empezará a sentirse parte de su conservación”.

Un mensaje para los jóvenes científicos

Flores tiene un consejo para las nuevas generaciones: “La biología es el estudio de la vida. Descubrir especies desconocidas es uno de los regalos más grandes que podemos darnos. La pasión por el conocimiento puede abrir puertas en la medicina, la agricultura y la conservación, y también puede convertirse en una forma de vida”.

Recientemente, Flores recibió el Premio Pilares del Biomuseo, un galardón que reconoce tanto su aporte científico como su labor de divulgación. “Este premio me llena de satisfacción y esperanza. Satisfacción porque reconoce años de esfuerzo personal y colectivo, y esperanza porque demuestra que todavía hay personas que valoran la ciencia, incluso cuando los recursos disminuyen”, comentó.

Para él, la visibilidad que ofrece el premio es tan importante como el reconocimiento económico, ya que “cuando la ciencia se premia, incluso quienes no comprenden su valor empiezan a verla como algo importante. Eso nos permite sembrar la semilla del conocimiento y la conservación en la población”.

La historia de Genlisea filiformis no es solo la historia de una planta carnívora; es la historia de un científico apasionado, de ecosistemas ignorados y de un país con una biodiversidad extraordinaria. Gracias al trabajo de Flores, Panamá no solo suma una especie única a su registro botánico, sino que también gana un símbolo de conservación, investigación y educación científica.

Como él mismo dice: “Cada descubrimiento nos acerca un poco más a comprender la vida en nuestro país, y cada reconocimiento nos recuerda que la ciencia vale la pena cuando se comparte con el corazón”.

El descubrimiento de Genlisea filiformis confirma que Panamá sigue siendo un tesoro por explorar en términos de biodiversidad. Esta planta carnívora no solo amplía el inventario botánico del país, sino que también evidencia la riqueza y fragilidad de ecosistemas como las sabanas y humedales, que requieren protección urgente.

Cada planta descubierta es un recordatorio de que aún hay secretos por revelar en la naturaleza y de que protegerlos es un deber de todos los ciudadanos. Como señala Flores, el valor de la ciencia trasciende los laboratorios y “cada descubrimiento nos acerca a comprender mejor la vida en nuestro país, y cada reconocimiento nos recuerda que la ciencia vale la pena cuando se comparte con el corazón”.