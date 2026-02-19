Sabores de Colón 2026 reunirá a más de 200 emprendedores en el Centro de Arte y Cultura

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Más de 200 emprendedores participarán en Sabores de Colón 2026, un festival con gastronomía afrocaribeña, música y cultura este 28 de febrero y 1 de marzo.

El aroma a arroz con coco, pescado frito y patí se tomará el Centro de Arte y Cultura de Colón el sábado 28 de febrero y domingo 1 de marzo, cuando se celebre una nueva edición de Sabores de Colón.

Durante dos días, de 10:00 a.m. a 7:00 p.m., más de 200 emprendedores gastronómicos y artesanos locales se darán cita en este espacio —con entrada gratuita— para compartir lo mejor de la tradición culinaria de la provincia.

Según han explicado los organizadores, en los puestos no faltarán los clásicos: arroz con coco, pescado frito con patacones, plantintá, saos, patí y otras recetas que forman parte de la identidad colonense. Cada plato contará una historia, preparada por cocineras tradicionales, jóvenes chefs y emprendedores que combinan el legado familiar con toques contemporáneos.

Sabores de Colón y El Verano del Canal

Este año, Sabores de Colón se celebrará en paralelo con el Verano Canal. La agenda incluirá actividades culturales, artísticas y recreativas pensadas tanto para residentes como para visitantes.

¡Colón llegó el momento de vivir Verano Canal! Este 28 de febrero ven disfrutar junto a Leany Salazar y Miguel Oyola. Con artistas panameños y la presentación de “El Sueño de un Istmo”, una obra musical orginal del Canal de Panamá, desde las 4:00 p.m. Entrada gratis. ¡Te… pic.twitter.com/bHruAd7hrI — Canal de Panamá (@canaldepanama) February 19, 2026

El festival también contará con presentaciones folclóricas, danzas y agrupaciones de Congo, muestras artesanales y exhibiciones que celebran la historia y el talento de la provincia. Además, habrá espacios para productores locales que ofrecerán salsas, condimentos, dulces y otros productos derivados de la cocina afroantillana.

Un proyecto que impulsa a Colón

Sabores de Colón es una iniciativa de la Fundación Reto por Colón, que busca promover el desarrollo económico, turístico y cultural de la provincia, posicionándola como un destino gastronómico de referencia a nivel nacional e internacional.

“Colón es rica en arte, cultura, gastronomía e historia, y Sabores de Colón es la plataforma para mostrarlo al país y al mundo”, manifestó Michael Chen, cofundador de la organización.