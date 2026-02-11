Sacerdote David Cosca participa en peregrinación y misa en el Vaticano

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

No es la primera vez que David Cosca participa en actividades eclesiásticas; el 5 de marzo de 2025 presidió la misa del Miércoles de Ceniza en la iglesia Sagrado Corazón de Jesús, en Ancón.

El sacerdote David Cosca acompañó recientemente a un grupo de peregrinos a la misa dominical celebrada en la Basílica de San Pedro, en el Vaticano. Además, ofreció una eucaristía ante los restos del papa Pío, según imágenes que circulan en redes sociales, en las que se le observa participando en los actos litúrgicos.

No es la primera vez que Cosca aparece en actividades eclesiásticas. El 5 de marzo de 2025 presidió la misa del Miércoles de Ceniza en la iglesia Sagrado Corazón de Jesús, ubicada en el corregimiento de Ancón, en la ciudad de Panamá. En publicaciones compartidas en Instagram por el templo, se le observa imponiendo la cruz en la frente de los feligreses y celebrando el bautizo de varios niños.

Cabe recordar que, en 2019, Cosca fue suspendido de cualquier oficio “eclesiástico público” dentro de la Iglesia católica, pese a haber sido sobreseído por la justicia ordinaria en un proceso relacionado con la presunta comisión del delito de encubrimiento en un caso de homicidio. Ese mismo año, la Arquidiócesis de Panamá informó que la Iglesia mantenía en curso su proceso de investigación canónica.

El 3 de diciembre de 2019, a petición del Ministerio Público, la jueza de garantías Oris Medina dictó el sobreseimiento de Cosca dentro del proceso por el homicidio de Eduardo Calderón, ocurrido el 7 de julio de 2018 en el Hotel El Panamá. Por este caso, Hidadi Saavedra fue condenado a 20 años de prisión.

Este medio consultó a la Arquidiócesis de Panamá sobre la participación del sacerdote en actividades en el Vaticano; sin embargo, al cierre de esta nota no se había recibido respuesta.