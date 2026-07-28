Salud mental en las aulas: la alerta de Lucy Molinar tras nuevos hallazgos del Meduca

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La ministra de Educación advirtió que el sistema enfrenta un desafío que va más allá del rendimiento académico. Un plan piloto en 50 escuelas primarias detectó decenas de estudiantes con problemas de salud mental.

Una orientadora escolar compartió ante funcionarios del Ministerio de Educación (Meduca) una cifra que llamó la atención de la ministra Lucy Molinar: en un solo trimestre había atendido a 249 estudiantes, de los cuales 165 presentaban situaciones relacionadas con depresión y autolesiones.

El testimonio confirmó, según Molinar, una preocupación que considera ineludible: los estudiantes no solo enfrentan rezagos en el aprendizaje, sino también problemas de salud mental que afectan a niños y adolescentes.

“Yo tenía mis dudas de tocar este tema porque sé el morbo con el que mucha gente aborda estas cosas, pero no podemos esconderlo. Tenemos muchos niños sufriendo”, expresó la ministra durante una entrevista en Noticias AM, de TVN.

Molinar explicó que el caso surgió durante la evaluación de un plan piloto desarrollado en 50 escuelas del país, en el que orientadores trabajan con estudiantes de primaria para detectar de manera temprana problemas emocionales y facilitar la transición hacia la premedia.

Lo que más le impactó, explicó, no fue únicamente la cantidad de estudiantes atendidos, sino las historias detrás de cada caso.

“Yo no entendía lo de las autolesiones hasta que me lo explicaron los psicólogos del Meduca. Tienen tanto dolor interior que se lesionan para sacar por ahí el sufrimiento”, relató.

Según la ministra, muchos de esos niños viven en entornos marcados por la violencia intrafamiliar, el abuso sexual, el abandono o los conflictos familiares, situaciones que terminan reflejándose en el salón de clases.

“Cuando un hombre llega borracho y golpea a una mujer, no solo la está dañando a ella; está dañando la vida de todo el que está alrededor”, dijo.

También mencionó casos en los que docentes conocen denuncias de abuso sexual contra estudiantes, pero los procesos no avanzan y los menores continúan expuestos a esas situaciones.

“Hay una vida en la que nos acostumbramos a convivir con estos problemas y los normalizamos”, lamentó.

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Para Molinar, esa realidad tiene consecuencias directas sobre el aprendizaje.

“Un niño sentado en un salón con un drama como el que están viviendo muchos no puede recibir lo que tiene que recibir como lo debe recibir”, afirmó.

Una alerta que ya había aparecido en los datos

Aunque el relato de la orientadora marcó a la ministra, las señales de alerta ya habían sido detectadas por el propio Meduca.

Durante el primer trimestre del año escolar 2022, la Dirección Nacional de Servicios Psicoeducativos aplicó una encuesta a 35,374 estudiantes de 178 centros educativos para conocer el impacto socioemocional que dejó la pandemia de covid-19.

Los resultados también fueron preocupantes.

Alrededor de 800 estudiantes admitieron haber tenido pensamientos suicidas y el 43% de los encuestados presentó algún grado de afectación emocional, desde leve hasta grave.

En ese momento, el Meduca atribuyó buena parte de esas afectaciones al aislamiento provocado por la pandemia, el cierre prolongado de las escuelas, el estrés, la incertidumbre y la pérdida de familiares.

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Sin embargo, cuatro años después, Molinar considera que el problema ya no puede verse únicamente como una secuela de la pandemia.

“Lo que no se ha detectado públicamente y estadísticamente es mucho más”, advirtió.

La ministra explicó que el plan piloto involucró a 50 orientadores, uno por cada escuela participante, y que todos coincidieron en un mismo diagnóstico.

“Todos decían lo mismo”, aseguró.

Lo que más le preocupa es que los casos corresponden a estudiantes de cuarto, quinto y sexto grado.

“Estamos hablando de niños. A esa edad deberían estar jugando”, expresó.

Más allá de las calificaciones

Para Molinar, estos hallazgos obligan a replantear la forma en que se evalúa el sistema educativo.

“Pudiéramos quedarnos con un porcentaje alto de muchachos que aprobaron, pero eso no es suficiente”, sostuvo.

La ministra anunció que la salud mental será uno de los ejes de la reforma educativa, que actualmente se encuentra en una etapa de consulta ciudadana.

Entre las medidas previstas figuran la ampliación de los gabinetes psicopedagógicos, el fortalecimiento del trabajo de orientadores y docentes, así como el impulso de programas de liderazgo, deporte, música y actividades culturales para ofrecer espacios seguros a los estudiantes.

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“Todo el que quiera hacer algo tiene un lugar donde puede estar”, afirmó.

Molinar insistió en que la transformación del sistema educativo debe partir de una premisa:

“El estudiante es el centro; todo gira en torno a él”.