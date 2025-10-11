Salud mental sin estigmas: respuestas médicas a los mitos más comunes

Exclusivo Suscriptores

En el marco del Día Mundial de la Salud Mental, conversamos con el doctor costarricense Mauricio Campos, especialista en psiquiatría, quien desmiente algunos de los mitos más comunes sobre los trastornos mentales, su tratamiento y el estigma que aún rodea este tema.

¿Hablar sobre salud mental puede empeorar la situación?

Dr. Campos: No, eso es un mito. Lo que observamos en nuestros pacientes es que cuando rompen la barrera del silencio, su condición mejora en la mayoría de los casos. Lo difícil muchas veces es enfrentarse al estigma social y también al autoestigma, esa sensación de vergüenza o malestar por reconocer que se tiene un problema de salud mental. Justamente eso es lo que debemos combatir: hablar del tema, ponerlo sobre la mesa y tratarlo con naturalidad.

¿Los problemas de salud mental son un signo de debilidad?

Dr. Campos: Otro mito. Cualquiera puede padecer un problema de salud mental. De hecho, muchos trastornos comienzan en la adolescencia, entre los 14 y 15 años, debido a factores neurobiológicos, hormonales y sociales. La depresión o la ansiedad no tienen nada que ver con la fortaleza o debilidad de una persona. Son condiciones humanas, como la hipertensión o la diabetes, que pueden presentarse por la combinación de factores genéticos y ambientales.

¿Buscar ayuda profesional significa que tendré que tomar medicamentos de por vida?

Dr. Campos: No necesariamente. Buscar apoyo psicológico o psiquiátrico no implica que el tratamiento sea solo con medicamentos. En muchos casos basta con una psicoterapia adecuada o acompañamiento emocional. Ahora bien, si el médico considera necesaria la medicación, eso no significa que sea para siempre. En trastornos como la depresión o la ansiedad, los tratamientos suelen durar entre seis meses y un año, hasta lograr la estabilización del paciente. En condiciones como el trastorno bipolar o la esquizofrenia, los tratamientos sí pueden ser más prolongados, pero siempre se evalúan de forma individual y con consentimiento informado.

¿Los medicamentos psiquiátricos cambian la personalidad?

Dr. Campos: No. Ese temor es común, pero infundado. Un medicamento bien indicado no cambia quién eres, sino que te ayuda a recuperar tu equilibrio. Cuando un paciente mejora y vuelve a trabajar, a cuidar de su familia y a disfrutar de su vida, comprende que el tratamiento no lo transformó, sino que le devolvió su bienestar.

¿Las personas con trastornos mentales son violentas o impredecibles?

Dr. Campos: No, es otro mito alimentado por el cine y los medios de comunicación. La mayoría de las personas con trastornos mentales no son violentas; al contrario, suelen ser víctimas de violencia. Solo en casos específicos puede haber comportamientos agresivos, pero con el tratamiento adecuado el paciente recupera su estabilidad.

¿Una ‘mala crianza’ causa los trastornos mentales en adolescentes?

Dr. Campos: No necesariamente. Hay condiciones, como el trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH), que no dependen del tipo de crianza. Un niño puede tener padres amorosos y presentes, y aun así presentar impulsividad o dificultades de concentración. Lo importante es identificar el trastorno a tiempo y abordarlo con terapia y orientación familiar, lo que mejora significativamente el comportamiento y la convivencia.

¿Los trastornos mentales no afectan a personas ‘exitosas’ o con buenas calificaciones?

Dr. Campos: También es un mito. Cualquier persona, sin importar su nivel educativo o posición laboral, puede sufrir depresión o ansiedad. Lo que sí ocurre es que, cuando estos trastornos no se detectan ni se tratan a tiempo, pueden limitar las oportunidades de desarrollo. Por eso, la detección temprana y el tratamiento oportuno son esenciales.

¿Las personas con trastornos mentales no pueden tener relaciones saludables o ser productivas?

Dr. Campos: Falso. Un trastorno mental no impide tener relaciones sanas ni desarrollarse profesionalmente. Cuando se recibe el tratamiento adecuado —ya sea psicoterapia, medicación o ambas—, la persona puede retomar su vida normal. Además, el acompañamiento familiar y una red de apoyo sólida son claves para la recuperación.

¿Una persona con un trastorno mental jamás se recupera?

Dr. Campos: Otro mito. Las personas sí pueden recuperarse totalmente. Vemos a diario pacientes que logran volver a una vida plena con el tratamiento correcto. Es cierto que aún existen brechas en prevención, acceso y recursos, sobre todo en América Latina, pero la recuperación es posible. La salud mental es parte de la salud general. Cuando se aborda a tiempo, con el tratamiento adecuado, los resultados pueden ser realmente extraordinarios.