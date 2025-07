San Blas bajo la lupa: creador de contenido denuncia contaminación con basura en sus playas

El influencer Arturo Lemmen, conocido en redes sociales como @soyelarturito por su contenido sobre gastronomía y viajes, visitó recientemente Panamá para celebrar su cumpleaños en una de las islas del archipiélago de San Blas. Sin embargo, su experiencia se vio empañada por la gran cantidad de basura que encontró en una de las playas más hermosas del país.

Durante su recorrido, Lemmen denunció la presencia de desechos flotando en las aguas cristalinas: envases plásticos, bolsas, recipientes de medicamentos, chancletas y otros residuos, lo que dejó una mala impresión sobre el estado de conservación del lugar.

San Blas figura entre los destinos más deseados por los viajeros para 2025, según un estudio de la plataforma Booking.com. Su atractivo natural, compuesto por aguas cristalinas, arenas blancas y casi 300 islotes, lo posiciona como uno de los paraísos caribeños preferidos por los turistas internacionales.

En el video, Lemmen expresó: “El lugar más mágico que he visitado en mi vida. Es impresionante. San Blas: el color del mar, los casi 300 islotes, el clima, la paz que se respira… pero el tema de la basura, la verdad, me puso muy triste”.

Añadió: “Entiendo que en todos lados hay basura, pero si una sola persona ve esto y decide no tirarla al mar la próxima vez que se vaya de vacaciones, me doy por bien servido. A veces creemos que, como el mar es tan grande, la basura se va a hundir y no va a afectar a nadie… pero toda termina llegando a las playas. (Sí, desde mi ignorancia, no me había tocado presenciarlo así)”.

La isla que visitó Lemmen no tiene habitantes permanentes; solo recibe visitantes ocasionales. Por ello, concluyó que “la basura viene de muchos lados diferentes, y es triste de ver”.

Aclaró que “este video no es una queja hacia Panamá, que es hermoso, ni hacia Costa Rica —país que visité recientemente—. Solo busca crear un poco de conciencia sobre el mar, porque es duro ver cómo estamos destruyendo el planeta poco a poco”. El emprendedor y creador de contenido también señaló que no es activista ni ambientalista, y que sus videos se centran en gastronomía.

Ante esta denuncia, La Prensa consultó al Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) sobre la situación de la basura en las islas del archipiélago de San Blas, y la institución informó que el manejo de desechos en ese sitio es responsabilidad del Congreso General Guna Yala.

El territorio, tanto la franja costera como las islas de San Blas, está bajo el control del Congreso General Guna, que supervisa los asuntos políticos y sociales de la comunidad, de acuerdo con sus propias leyes y gobierno.

MiAmbiente, por su lado, ha brindado apoyo en labores de limpieza de playas submarinas en algunas islas, con el fin de eliminar la contaminación. Además, ha dictado talleres de manejo de desechos sólidos a los administradores de las islas.

A nivel privado, también hay organizaciones como la Fundación Catamaran Adventures San Blas, que impulsan proyectos de limpieza de algunas islas del archipiélago, con el apoyo de voluntarios comprometidos con esta tarea.

Según la página web de la fundación, “toda la costa caribeña de Panamá es vulnerable a recibir basura, y esto no solo se debe a la falta de conciencia ambiental local, sino también a que los vientos alisios del este mueren en esta zona, depositando toda la basura arrastrada desde gran parte del Caribe e incluso del Atlántico”.

Se destaca que, en su mayor parte, San Blas permanece limpia de basura, especialmente en las islas internas, pero eso no significa que no haya residuos alrededor. El sitio web también señala que “los plásticos flotantes que llegan a la costa por navegantes desconsiderados, junto con algunos lugareños, son parte del problema, al que se suma la falta de infraestructura o medios organizados para trasladar los residuos a la ciudad de Panamá para su procesamiento”.

Se contactó vía telefónica al Congreso General Guna Yala, pero no hubo respuesta a las llamadas.