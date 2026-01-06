San Miguelito afina plan de recolección de basura: transición se ejecutará por zonas y empresas

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Municipio de San Miguelito instaló este martes 6 de enero la primera mesa técnica de trabajo para ejecutar el plan de transición del servicio de recolección de residuos en el distrito, luego de que el 18 de enero culmine el contrato de concesión con la empresa Recicladora Vida y Salud, S.A. (Revisalud) y entren tres empresas a brindar el servicio de manera temporal por seis meses.

El Municipio de San Miguelito comenzó la primera mesa técnica de trabajo para ejecutar el plan de transición para la recolección de residuos en San Miguelito. Cortesía

Las tres empresas serán contratadas de forma temporal por un período de seis meses, a partir del 19 de enero de 2026, mientras se concreta la licitación final y se adjudica el contrato de concesión del servicio de recolección de basura en San Miguelito por un período de 20 años.

La alcaldesa de San Miguelito, Irma Hernández, explicó que las mesas técnicas se están desarrollando con la participación de representantes de las empresas, de los corregimientos y del equipo de la Alcaldía.

Hernández destacó que el objetivo de las mesas de trabajo es organizar el servicio por zonas, definir las rutas, establecer la cantidad de camiones y coordinar los equipos operativos.

La primera empresa en coordinar con las autoridades municipales es Volquetes y Transporte Corro (Voltranc), que tiene la responsabilidad de la Zona Verde (renglón 3), la cual abarca el corregimiento de Rufina Alfaro y gran parte de José Domingo Espinar, excluyendo los barrios de Nuevo Belén y áreas colindantes, que se encuentran separadas de Villa Lucre por el Corredor Norte.

Esta zona contempla la cobertura total de los corregimientos señalados y tiene un costo de $1.3 millones.

Le sigue la empresa Roca Atlántica, S.A., responsable de la Zona Naranja, que comprende los corregimientos de Arnulfo Arias Madrid, Belisario Porras, Belisario Frías y Omar Torrijos —en el polígono ubicado al este de la carretera Transístmica y al norte del Corredor Norte—, así como José Domingo Espinar, específicamente el sector de Nuevo Belén y áreas aledañas. El costo estimado del servicio para esta zona es de $1.5 millones.

En tanto, la Zona Azul (renglón 2), que será atendida por Eco-Septic Panamá, Corp., incluye los corregimientos de Victoriano Lorenzo, Amelia Denis de Icaza, Omar Torrijos —en el polígono ubicado al oeste de la Transístmica y al sur del Corredor Norte— y Mateo Iturralde, con un precio de referencia de $1 millón.

El monto total del contrato temporal asciende a $3.8 millones. El servicio de recolección de basura en el distrito se prestará desde el 19 de enero hasta el 17 de julio de 2026.

Mientras tanto, la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) continúa brindando apoyo al distrito con la recolección de desechos desde el 1 de enero, periodo en el que ha recolectado más de 1,253 toneladas de desechos sólidos, equivalentes a más de dos millones de libras de basura, como consecuencia de la falta del servicio regular. Para estas labores se están utilizando más de 40 camiones volquetes, 20 retroexcavadoras, además de camiones compactadores y camiones rejilla.

Se inició este 1 de enero de 2026 el operativo de limpieza en San Miguelito con el apoyo de la AAUD. LP Anel Asprilla