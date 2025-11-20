San Miguelito asumirá el cobro de la tasa de aseo de 2026 tras finalizar concesión con Revisalud

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

A partir de enero de 2026, la Alcaldía de San Miguelito asumirá directamente la gestión de cobro de la tasa de aseo por el servicio de recolección de residuos. Esto se debe a que el próximo año culmina el contrato de la empresa que actualmente tiene la concesión, luego de 20 años de operación.

La alcaldesa de San Miguelito, Irma Hernández, informó sobre los avances en el proceso de concesión para la recolección de residuos en el distrito, así como sobre los preparativos que se ejecutan ante la salida de la empresa encargada del servicio.

Hernández explicó que, desde el inicio de su gestión, se estableció un plan de transición que entrará en vigencia el 19 de enero de 2026, fecha en que culmina el contrato de concesión con la empresa Recicladora Vida y Salud, S.A. (Revisalud).

Este plan, con una duración estimada de seis meses, permitirá que la alcaldía asuma temporalmente la recolección de residuos mientras se completa el proceso de licitación para seleccionar a la nueva empresa concesionaria. Entre las responsabilidades también se incluye el cobro de la tasa de aseo a los residentes del distrito.

Para tener claridad en las cifras, “el municipio solicitó a Revisalud la base de datos de los contribuyentes y los informes financieros; sin embargo, la empresa saliente no los ha entregado”, lo que representa uno de los principales obstáculos del proceso de transición, señaló Hernández. Esto afecta directamente la administración de la tasa de aseo, que ahora será recaudada por la alcaldía.

Por ello, el municipio inició un proceso de actualización de datos mediante formularios digitales y atención directa a los residentes, con el fin de evitar errores de cobro una vez la institución asuma formalmente la recaudación el 19 de enero. La actualización deberá completarse antes del 31 de diciembre para evitar inconsistencias.

“Queremos tener claridad sobre cuánto debe cada vivienda para no cometer errores. Necesitamos saber si a una casa le corresponden tres, ocho o diez dólares. Esa información es básica y necesaria para comenzar con un nuevo sistema que garantice sanidad e higiene en el distrito”, afirmó la alcaldesa.

Los residentes pueden actualizar sus datos directamente en la alcaldía, a través del sitio web alcaldiasanmiguelito.gob.pa o mediante el número de WhatsApp 6850-5613. Además, se están realizando coordinaciones con instituciones públicas, comercios y PH para conocer las tarifas correspondientes.

En cuanto a la deuda, Hernández aclaró que la morosidad acumulada por la tasa de aseo corresponde exclusivamente a los contribuyentes y a la empresa que dejará de operar. Anteriormente, la alcaldía no administraba esos fondos, por lo que no formaban parte de las finanzas municipales.

Sin embargo, al asumir la recaudación, el municipio contará con información detallada y con recursos que deberán traducirse en mejoras visibles en la limpieza de los espacios públicos. “Nuestro objetivo es iniciar un sistema que realmente mejore la higiene y dé como resultado un distrito más limpio para todos”, concluyó.

En octubre pasado, el Concejo Municipal de San Miguelito autorizó a la alcaldesa a iniciar negociaciones con la empresa Elektra Noreste, S.A. (ENSA) para que se encargue de la facturación, recaudación y gestión de la cartera de la Tasa de Gestión Integral de Residuos.

La decisión, formalizada mediante el Acuerdo Municipal No. 60 del 16 de septiembre de 2025, establece que los fondos recaudados por ENSA deberán ser transferidos a un fideicomiso de administración, que se creará para manejar los recursos del futuro contrato de concesión del sistema de recolección de residuos. El documento —publicado en la Gaceta Oficial— aclara que la medida no representa un nuevo cobro, sino un ajuste en el esquema de facturación ante la próxima expiración del contrato con Revisalud.

Ese mismo día, el Concejo aprobó también el Acuerdo Municipal No. 61, que faculta a la alcaldesa a negociar la creación del fideicomiso con el Banco Nacional de Panamá, entidad que actuará como fideicomitente y custodio de los recursos vinculados a la tasa de residuos sólidos del distrito.

Según Revisalud, la morosidad en la tasa de aseo supera los $40 millones. De los más de 70,000 usuarios, cerca del 65% no cumple con el pago. Desde agosto de 2023, la empresa incluye el cobro de la tasa de aseo en la factura de electricidad emitida por ENSA.