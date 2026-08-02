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    San Miguelito celebra sus 56 años con desfile cívico en Paraíso

    Yasser Yánez García
    San Miguelito celebra sus 56 años con desfile cívico en Paraíso
    Desfile por el aniversario 56° del distrito de San Miguelito. Alcaldía de San Miguelito

    El distrito de San Miguelito conmemoró este sábado su 56.º aniversario de fundación con un desfile cívico en el corregimiento de Mateo Iturralde.

    Las actividades comenzaron desde muy temprano con una cto cívico y homenaje a residentes ilustres del distrito. A las 2:00 p.m. en las calles de Paraíso, inició el tradicional desfile donde participaron siete bandas independientes y 16 bandas escolares.

    De acuerdo con la información divulgada por la Alcaldía de San Miguelito, el desfile recorrió la vía principal de Paraíso, una ruta que atraviesa este corregimiento

    San Miguelito fue creado mediante el Decreto de Gabinete No. 258 del 30 de julio de 1970. En la actualidad está conformado por los corregimientos de Amelia Denis de Icaza, Arnulfo Arias, Belisario Frías, Belisario Porras, José Domingo Espinar, Mateo Iturralde, Omar Torrijos, Rufina Alfaro y Victoriano Lorenzo.

    San Miguelito celebra sus 56 años con desfile cívico en Paraíso
    Desfile por el aniversario 56° del distrito de San Miguelito. Alcaldía de San Miguelito
    San Miguelito celebra sus 56 años con desfile cívico en Paraíso
    San Miguelito celebra sus 56 años con desfile cívico en Paraíso
    San Miguelito celebra sus 56 años con desfile cívico en Paraíso
    San Miguelito celebra sus 56 años con desfile cívico en Paraíso
    San Miguelito celebra sus 56 años con desfile cívico en Paraíso
    San Miguelito celebra sus 56 años con desfile cívico en Paraíso

    Yasser Yánez García

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