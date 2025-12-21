San Miguelito celebra ‘Una Navidad más bonita’ con colorido desfile

San Miguelito se llenó de luces, música y sonrisas con el desfile navideño “Una Navidad más bonita”, organizado este domingo 21 de diciembre por la alcaldía del distrito, en una celebración que reunió a familias enteras a pocos días de la Nochebuena.
El desfile estrenó una nueva ruta que partió desde el área de Moya, recorrió la vía Transístmica y culminó en Los Andes #2, convirtiendo la principal arteria del distrito en un corredor festivo cargado de espíritu navideño.
La alegría estuvo a cargo de Santa Claus, personajes animados, bandas musicales, carros alegóricos y motorizados, que desfilaron ante la mirada entusiasta de niños y adultos que se apostaron a lo largo del recorrido para disfrutar del espectáculo.
La jornada también abrió espacio para el emprendimiento local, con puestos de comida y ventas diversas que aportaron sabor y movimiento a la celebración. Además, la Alcaldía habilitó puntos limpios para la correcta disposición de los desechos.
Entre aplausos, villancicos y mucha emoción, la actividad se convirtió en un punto de encuentro para chicos y grandes.