San Miguelito celebra ‘Una Navidad más bonita’ con colorido desfile

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

San Miguelito se llenó de luces, música y sonrisas con el desfile navideño “Una Navidad más bonita”, organizado este domingo 21 de diciembre por la alcaldía del distrito, en una celebración que reunió a familias enteras a pocos días de la Nochebuena.

El desfile estrenó una nueva ruta que partió desde el área de Moya, recorrió la vía Transístmica y culminó en Los Andes #2, convirtiendo la principal arteria del distrito en un corredor festivo cargado de espíritu navideño.

Desfile navideño reúne a chicos y grandes en San Miguelito. LP Anel Asprilla

La alegría estuvo a cargo de Santa Claus, personajes animados, bandas musicales, carros alegóricos y motorizados, que desfilaron ante la mirada entusiasta de niños y adultos que se apostaron a lo largo del recorrido para disfrutar del espectáculo.

Desfile navideño reúne a chicos y grandes en San Miguelito. LP Anel Asprilla

Desfile navideño reúne a chicos y grandes en San Miguelito. LP Anel Asprilla

La jornada también abrió espacio para el emprendimiento local, con puestos de comida y ventas diversas que aportaron sabor y movimiento a la celebración. Además, la Alcaldía habilitó puntos limpios para la correcta disposición de los desechos.

La alcaldesa Irma Hernández, en el desfile navideño de este 21 de diciembre en San Miguelito. LP Anel Asprilla

Entre aplausos, villancicos y mucha emoción, la actividad se convirtió en un punto de encuentro para chicos y grandes.