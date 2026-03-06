San Miguelito endurece controles tras evento masivo sin permiso en Villa Lucre

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La alcaldesa de San Miguelito citó para el viernes 13 de marzo a los administradores del parque recreativo, tras el evento de ‘Play Ride Park’.

La Alcaldía de San Miguelito anunció la activación de funcionarios de cumplimiento para reforzar la vigilancia en actividades públicas, luego del evento masivo denominado “Play Ride Park”, realizado recientemente en Villa Lucre sin los permisos correspondientes y que afectó la convivencia de la comunidad.

De acuerdo con las autoridades municipales, la actividad se llevó a cabo sin solicitud previa de permisos ante el parque ni ante el municipio, a pesar de tratarse de un evento multitudinario. Además, indicaron que los organizadores no estaban preparados para el alcance de la convocatoria, la cual se amplificó a través de las redes sociales.

La alcaldesa del distrito, Irma Hernández, explicó que la situación se salió de control debido a la gran cantidad de personas que acudieron al lugar, lo que generó preocupaciones relacionadas con el orden público, el ruido, el tránsito y el manejo de los residuos.

Durante una sesión del Concejo de San Miguelito, Hernández advirtió que este tipo de situaciones no puede repetirse, especialmente en comunidades que no cuentan con la capacidad para recibir eventos de gran magnitud.

Como parte de las acciones administrativas, los organizadores fueron citados para el próximo 13 de marzo, fecha en la que deberán responder por lo ocurrido y podrían enfrentar sanciones por realizar un evento sin autorización.

Las autoridades también señalaron que, tras la actividad, se registró una importante acumulación de residuos en la zona, por lo que los organizadores deberán asumir la responsabilidad por la limpieza y el manejo de los desechos generados.

Refuerzan controles en eventos

El municipio informó que funcionarios de cumplimiento estarán presentes en futuros eventos para garantizar que se respeten las normas municipales relacionadas con el orden público, los niveles de ruido y la regulación del tránsito.

Las autoridades advirtieron que, de ser necesario, podrán clausurar actividades, cerrar locales o decomisar equipos si se incumplen las disposiciones establecidas por la ley.

¿Cómo se tramitan los permisos?

Las personas o empresas que deseen organizar actividades recreativas en el distrito de San Miguelito deben solicitar previamente un permiso ante la alcaldía y cumplir con varios requisitos administrativos.

Entre ellos se encuentra la presentación de una carta dirigida al alcalde o a la Dirección de Legal y Justicia, en la que se detallen la actividad, la fecha, el horario, el lugar del evento, la cantidad estimada de asistentes y los datos del responsable.

Además, deberán contar con una carta de visto bueno de la junta comunal del corregimiento donde se desarrollará la actividad.

También se debe entregar copia de la cédula o documentos de la empresa, contar con paz y salvo municipal, presentar la autorización del lugar donde se realizará la actividad y un croquis del área del evento.

Dependiendo del tipo de actividad, los organizadores podrían requerir permisos adicionales del Ministerio de Salud, la Policía Nacional, el Cuerpo de Bomberos o la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), además de realizar el pago de las tasas municipales correspondientes.