San Miguelito enfrenta morosidad histórica en el cementerio municipal y planifica exhumaciones

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Municipio de San Miguelito enfrenta una morosidad superior a los 900 mil dólares en el pago de anualidades del cementerio municipal, ubicado en Ancón, en la comunidad de Chivo Chivo. Esta deuda, que se remonta al año 2010, ha limitado el mantenimiento adecuado del lugar y ha reducido drásticamente el espacio disponible para nuevas inhumaciones.

Andrea Cerrud, directora de Servicios Municipales de San Miguelito, explicó que, actualmente, quedan menos de cinco espacios disponibles en el camposanto, que cuenta con 2,850 fosas ocupadas. Su extensión es de unas 20 hectáreas, de las cuales solo tres están habilitadas.

Para enfrentar este panorama, el Municipio de San Miguelito, a través del Concejo Municipal, aprobó el Acuerdo N. 59 del 16 de septiembre de 2025, publicado en Gaceta Oficial el 2 de octubre de 2025. Este acuerdo establece medidas para la optimización y reorganización del Cementerio Municipal, así como la exhumación de restos mortales por motivos de morosidad.

Cerrud explicó que la morosidad del municipio desde 2010 supera los 900 mil 16 dólares. “Cuando presentamos el acuerdo ante el Concejo Municipal, la deuda era de 800 mil, pero con los nuevos reportes se sumaron más de 100 mil dólares adicionales”, detalló.

Según el Acuerdo Municipal N. 59, el municipio iniciará en noviembre las exhumaciones de los restos cuyos familiares mantienen deudas desde 2010.

“No se trata de una decisión reciente ni de sacar todos los restos. Vamos a empezar progresivamente con los contribuyentes más antiguos, a quienes se les ha intentado contactar durante años”, explicó la funcionaria.

La directora reiteró que la medida busca fomentar la cultura de pago entre los residentes del distrito, ya que las anualidades —de 85 dólares por nicho— son necesarias para mantener el cementerio y cubrir el salario del personal operativo.

“El mantenimiento del cementerio se realiza con recursos municipales y el apoyo de las juntas comunales, pero con un 78% de morosidad es insostenible. Necesitamos que los vecinos se apersonen y conozcan su deuda”, señaló.

Actualmente, los familiares morosos tienen un mes para acercarse a la administración, y llegar a acuerdos de pago. Pasado ese tiempo, se procederá con las exhumaciones, empezando por las 150 fosas correspondientes a los deudores del año 2010, quienes adeudan más de 900 dólares cada uno.

Proyecto de remodelación y ampliación

Paralelamente, la alcaldía lanzó en septiembre la licitación para un proyecto de mejoras y ampliación del cementerio municipal, con una inversión superior a los 200 mil dólares.

“Estas mejoras contemplan la remodelación de las oficinas administrativas, la capilla, el estacionamiento y la construcción de columbarios para los contribuyentes que optan por la cremación, ya que actualmente no contamos con ese servicio”, precisó Cerrud.

El plan también incluye la adecuación de nuevas fosas mediante trabajos de movimiento de tierra y preparación del terreno en dos o tres hectáreas adicionales, ya que el resto del terreno es montañoso y rocoso, lo que requiere maquinaria pesada.

“Esperamos que las obras inicien en diciembre de este año y se extiendan entre ocho y doce meses, de manera que para enero de 2027 el proyecto esté completado”, añadió la funcionaria.

La directora de Servicios Municipales enfatizó que el objetivo es evitar llegar al punto de saturación total del cementerio, lo que obligaría a negar nuevos sepelios.

“Queremos garantizar un espacio digno y ordenado para las familias de San Miguelito, pero sin el compromiso de pago de los contribuyentes, es imposible sostener el servicio”, concluyó.