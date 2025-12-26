San Miguelito espera el refrendo de Contraloría para los contratos temporales de recolección de basura

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Las autoridades del Municipio de San Miguelito se mantienen a la espera de que la Contraloría General de la República (CGR) refrende los tres contratos de las empresas que se encargarán de la recolección de residuos de forma temporal en el distrito a partir del próximo 19 de enero de 2026, una vez culmine la concesión con Revisalud.

La alcaldesa del distrito, Irma Hernández, anunció que el Consejo Económico Nacional (CENA) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) aprobó la contratación de tres empresas, tras la presentación que realizó el pasado 18 de diciembre, donde explicó que el contrato será temporal para brindar, por un período de seis meses, el servicio de recolección de basura en San Miguelito, por un monto superior a $3,868,000.00.

Las tres empresas que fueron definidas, tras un proceso de licitación en línea realizado por el Municipio de San Miguelito y un posterior procedimiento excepcional, son Roca Atlántica, S.A.; Eco-Septic Panamá, Corp.; y Volquetes y Transporte Corro (Voltranc).

No obstante, la aprobación del CENA se dio a conocer el 24 de diciembre, en medio de la situación que enfrenta el distrito por la acumulación de basura en las calles.

Diciembre es el mes con mayor generación de residuos, especialmente durante los días de celebraciones, apertura de regalos y cenas navideñas. Ante esta realidad, Hernández reconoció la preocupación de los vecinos y aseguró que la situación está siendo atendida.

Entre el 24 y el 25 de diciembre, personal del Municipio de San Miguelito recogió más de 1,500 toneladas de desechos en los distintos corregimientos del distrito, cuando lo usual por día es cerca de 400 toneladas; es decir, se ha generado más de 750 toneladas de basura diarias.

Según Hernández, con “la salida de la empresa actual, Revisalud, el distrito ya se encuentra preparado para iniciar el servicio de recolección no con una, sino con tres empresas, por un período de seis meses, mientras se concreta el proceso de concesión definitiva”.

La alcaldesa reiteró el llamado al contralor de la República, Anel Flores, para contar con su apoyo y solicitar el refrendo de los tres contratos. Además, agradeció el respaldo del Gobierno Central en estas contrataciones.

División por zonas

La estructura de la contratación del servicio temporal de recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos urbanos en el distrito fue dividida por zonas de trabajo, de la siguiente manera:

La Zona Naranja (renglón 1), que le corresponderá a Roca Atlántica, S.A., comprende los corregimientos de Arnulfo Arias Madrid, Belisario Porras, Belisario Frías y Omar Torrijos —en el polígono ubicado al este de la carretera Transístmica y al norte del Corredor Norte—, así como José Domingo Espinar, específicamente el sector de Nuevo Belén y áreas aledañas. El costo estimado para esta zona es de B/.1,539,000.00.

En tanto, la Zona Azul (renglón 2), que será atendida por Eco-Septic Panamá, Corp., incluye los corregimientos de Victoriano Lorenzo, Amelia Denis de Icaza, Omar Torrijos —en el polígono ubicado al oeste de la Transístmica y al sur del Corredor Norte— y Mateo Iturralde, con un precio de referencia de B/.1,026,000.00.

Por su parte, la Zona Verde (renglón 3), asignada a Volquetes y Transporte Corro (Voltranc), abarca el corregimiento de Rufina Alfaro y gran parte de José Domingo Espinar, excluyendo los barrios de Nuevo Belén y áreas colindantes, que se encuentran separadas de Villa Lucre por el Corredor Norte. Esta zona contempla la cobertura total de los corregimientos señalados y tiene un precio de referencia de B/.1,303,000.00.