San Miguelito estrena Policentro de Salud en San Isidro tras más de una década de espera

Después de más de diez años de espera, el nuevo Policentro de Salud de San Isidro abrió sus puertas este martes 24 de febrero en el corregimiento Omar Torrijos, distrito de San Miguelito. La apertura de sus servicios será paulatina, según informó el Ministerio de Salud (Minsa).

La inversión total de la obra ascendió a $35,199,839.66. El proyecto inició su construcción en 2018 y debido a la pandemia, fue paralizado. En agosto de 2021 se reactivaron los trámites para la continuación de los trabajos, que se mantuvieron con el Consorcio Policentro San Isidro, conformado por Ingeniería GER y Alcalholding International INC., que ganó la licitación.

Según el Minsa, con la puesta en marcha de este centro se beneficiará a más de 250 mil personas. La infraestructura representa un salto significativo en la capacidad de atención médica en el área, al pasar de un centro de salud tradicional a un edificio de nueve pisos equipado para ofrecer servicios especializados.

Durante el acto de entrega, el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, destacó que estas instalaciones permitirán a los residentes recibir atención médica sin necesidad de trasladarse a otros puntos del país.

“A partir de hoy, estas puertas se abren para que nunca más tengan que recorrer largas distancias en busca de atención médica”, expresó el titular de Salud.

Ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo inauguró el Nuevo Policentro de San Isidro. Cortesía

Apertura por etapas

En una primera etapa, el Policentro de San Isidro habilitará los servicios de urgencias, laboratorio clínico, farmacia y área administrativa. Las autoridades informaron que la apertura del resto de las especialidades será progresiva y comunicada oportunamente a la población.

Una vez esté operando en su totalidad, el centro contará con medicina familiar, pediatría, ginecología, obstetricia, odontología, electrodiagnóstico, quirófano ambulatorio y camas de observación para adultos y niños.

Asimismo, se incorporarán especialidades como psiquiatría, oftalmología, psicología, dermatología, estimulación precoz y medicina física y rehabilitación.

Nuevo Policentro de San Isidro. Cortesía

El nuevo policentro no solo ampliará la cobertura sanitaria en San Miguelito, sino que también aliviará la demanda en hospitales y centros de atención de la capital, al ofrecer servicios más completos y cercanos a la comunidad.

Con esta infraestructura, el Minsa busca fortalecer la red pública de salud y avanzar hacia un sistema más moderno y accesible para la población de uno de los distritos más densamente poblados del país.

Nuevo Policentro de San Isidro, ubicado en San Miguelito. Cortesía

Inicialmente, el costo de construcción del policentro era de 25 millones de dólares; sin embargo, debido a una adenda de aproximadamente 10 millones, el monto total de la obra se elevó a más de 35.1 millones de dólares.

Entre las razones que, según las autoridades, sustentan la demora en su entrega se mencionan la pandemia de la covid-19 (2020), eventos climáticos adversos y una huelga de trabajadores de la construcción relacionada con el tema minero (2023).

En el acto participaron José Ramón Icaza, secretario de Metas Presidenciales; Manuel Zambrano Chang, viceministro de Salud; Algis Torres, director regional de Salud de San Miguelito; Yeniley Crespo, directora médica del policentro; así como diputados, representantes de corregimiento y miembros de la comunidad.