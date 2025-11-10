Panamá, 10 de noviembre del 2025

    Fiestas Patrias

    San Miguelito festeja la gesta heroica de independencia de España con colorido desfile

    Henry Cárdenas P.
    El distrito de San Miguelito, provincia de Panamá, celebró este 10 de noviembre el Primer Grito de Independencia con un vistoso y sonoro desfile. LP/Anel Asprilla

    El distrito de San Miguelito, provincia de Panamá, celebró este 10 de noviembre el Primer Grito de Independencia con un vistoso y sonoro desfile.

    El sector de Brisas del Golf, corregimiento de Rufina Alfaro, fue escenario de la presentación de las diferentes delegaciones.

    El sonido de los tambores, las trompetas y las liras acompañó a las delegaciones que exhibieron sus mejores uniformes de gala. Además, no faltaron las polleras y el montuno, como parte de la tradición de estas actividades.

    Panamá celebra 204 años del inicio del proceso independentista de España.

