San Miguelito festeja la gesta heroica de independencia de España con colorido desfile

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El distrito de San Miguelito, provincia de Panamá, celebró este 10 de noviembre el Primer Grito de Independencia con un vistoso y sonoro desfile.

El sector de Brisas del Golf, corregimiento de Rufina Alfaro, fue escenario de la presentación de las diferentes delegaciones.

El sonido de los tambores, las trompetas y las liras acompañó a las delegaciones que exhibieron sus mejores uniformes de gala. Además, no faltaron las polleras y el montuno, como parte de la tradición de estas actividades.

Panamá celebra 204 años del inicio del proceso independentista de España.