San Miguelito inicia plan de emergencia de limpieza mientras se prepara transición en la recolección de residuos

Un operativo especial de limpieza en el distrito de San Miguelito arrancó al mediodía de este jueves 1 de enero de 2026, con la intervención de equipo rodante y personal de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD). Esta acción se ejecuta ante la acumulación prolongada de desechos, que amenazaba con convertirse en un problema de salud pública debido a la baja operatividad registrada por la empresa saliente Revisalud.

El director de la AAUD, Ovil Moreno, y la alcaldesa de San Miguelito, Irma Hernández, junto con personal de barrido y recolección de la entidad, iniciaron el operativo en la vía Transístmica, a la altura de Ojo de Agua, frente a la plaza Mallorca.

Se inició este 1 de enero de 2026 el operativo de limpieza en San Miguelito con el apoyo de la AAUD. LP Anel Asprilla

De acuerdo con las autoridades, el despliegue inicial contempla 40 camiones volquetes, 20 retroexcavadoras, cinco camiones compactadores y cuatro camiones rejilla, además de cuadrillas de barrido y recolectores de la institución. Todo el equipo de la Autoridad de Aseo estará involucrado en las labores, priorizando la recolección del exceso de desechos acumulados en las principales vías del distrito.

Según explicó Moreno, el operativo de limpieza se extenderá hasta el 19 de enero, sin afectar el servicio regular en el distrito capital, mediante un operativo paralelo diseñado exclusivamente para atender la emergencia en San Miguelito.

La logística del operativo cubrirá los nueve corregimientos del distrito, iniciando por las calles de mayor tránsito para retirar grandes volúmenes de basura. Posteriormente, las cuadrillas avanzarán de manera progresiva hacia las comunidades, con el apoyo del vertedero de Cerro Patacón, que ya se encuentra preparado para recibir los desechos recolectados.

Moreno aclaró que parte del equipo utilizado es alquilado, debido a las limitaciones presupuestarias de la institución. Para hacer frente a esta situación, se gestiona una partida extraordinaria a través del Órgano Ejecutivo, en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Ovil Moreno, director de la AAUD, durante el operativo de recolección de basura en el distrito de San Miguelito. LP Anel Asprilla

El costo estimado de esta intervención oscila entre 650 mil y 700 mil dólares, inversión que la AAUD considera necesaria para controlar la emergencia sanitaria y restablecer condiciones adecuadas de limpieza en el distrito.

Por su parte, la alcaldesa de San Miguelito indicó que “hoy arrancamos primero de enero con un distrito que no va a iniciar el año sucio. Este acompañamiento es clave para empezar un proceso de transformación”.

Hernández explicó que el operativo se desarrollará todos los días, en un horario de 7:00 a.m. a 7:00 p.m., y abarcará los nueve corregimientos del distrito. Las labores se mantendrán hasta el 18 de enero, como parte de una etapa de transición previa al cambio en el sistema de recolección de residuos.

La alcaldesa informó que la empresa que ha brindado el servicio durante los últimos 25 años dejará de operar el 18 de enero, y que a partir del 19 de enero ingresarán tres nuevas empresas, cada una con zonas definidas, para atender de manera temporal la recolección de residuos por un periodo de seis meses, mientras se consolida un esquema más estable para el distrito.

“Estamos preparados para esta transición. No será una sola empresa, sino tres, con una división territorial clara, lo que permitirá mitigar la crisis de la basura mientras avanzamos hacia un modelo más estructurado y eficiente”, señaló.

Hernández subrayó que el éxito del plan también depende de la colaboración ciudadana, e hizo un llamado a respetar los horarios y la forma adecuada de disposición de los residuos. “El problema es compartido. Nosotros vamos a mejorar la frecuencia y el sistema de recolección, pero es fundamental que los vecinos respeten los días establecidos y la manera correcta de sacar la basura”, indicó.

En cuanto a las zonas más afectadas por la acumulación de desechos, la alcaldesa detalló que la atención prioritaria se concentra en lo que el municipio ha denominado la “zona naranja”, que incluye los corregimientos de Arnulfo Arias, Belisario Frías y Belisario Porras, donde históricamente se ha registrado una mayor crisis en el manejo de residuos.

Finalmente, Hernández aseguró que el objetivo es avanzar hacia un cambio estructural y cultural en el distrito. “Para lograr un San Miguelito más limpio y ordenado, necesitamos empresas responsables, una frecuencia estable y el compromiso de las comunidades. Este es un esfuerzo que debemos construir entre todos”, concluyó.

Cabe recordar que la concesión otorgada por el Municipio de San Miguelito a la empresa Revisalud inició en 2001, por un periodo de 25 años, y vence el próximo 18 de enero de 2026.