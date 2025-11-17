San Miguelito lanza medidas para evitar que la basura se apodere del distrito a fin de año

La Alcaldía de San Miguelito presentó nuevas medidas dentro del plan Misión Limpieza, que se implementarán durante los meses de noviembre y diciembre para enfrentar el aumento de desechos generado en la temporada de fin de año. Las autoridades locales informaron que el objetivo principal de estas medidas es mejorar la recolección de residuos y garantizar la limpieza del distrito mediante diversas acciones enfocadas en la eficiencia y la reducción de la contaminación.

Entre las acciones clave anunciadas destaca el incremento de las jornadas de recolección y reciclaje. Según las autoridades, se intensificarán estas actividades en todo el distrito, con el fin de manejar los residuos de manera más eficiente y, al mismo tiempo, incentivar a la comunidad a participar activamente en la correcta disposición de la basura.

Asimismo, se llevará a cabo la ampliación de las rutas para la recolección de voluminosos, es decir, objetos de gran tamaño que se acumulan con frecuencia en diversas áreas del distrito. Las nuevas rutas permitirán una cobertura más completa, mejorando la calidad del servicio y evitando la acumulación excesiva de estos residuos en puntos críticos.

En cuanto a los programas de reciclaje, la Alcaldía continuará con la operación del Auto Rápido de Reciclaje, que ha sido bien recibido por la comunidad, facilitando la recolección de materiales reciclables en áreas específicas. Además, se mantendrá el recorrido semanal del Billy Truck, un vehículo especializado en la recolección de materiales reciclables que contribuye a la reducción de residuos no reciclables en el distrito.

Uno de los enfoques más importantes será la limpieza permanente en puntos críticos, donde se intensificarán las labores de limpieza en las zonas con mayor acumulación de basura. Estas áreas serán monitoreadas constantemente para prevenir focos de contaminación y garantizar la salud pública.

Además de estas acciones, la Alcaldía anunció que se incrementará la fiscalización a la empresa recolectora, la cual actualmente cumple con un servicio que cubre entre el 75 % y el 80 % de las necesidades del distrito. A partir de ahora, se aplicarán sanciones que van desde $25.00 hasta $5,000 a quienes incumplan las normativas de disposición de desechos, apoyados por cámaras de vigilancia instaladas en varias zonas del distrito.

Otro anuncio relevante fue el cambio en la recaudación de la tasa de aseo. A partir del 19 de enero de 2025, la Alcaldía asumirá directamente el cobro de esta tasa. Para evitar inconvenientes, se solicitó a los residentes actualizar sus datos en el sistema municipal. Los ciudadanos podrán hacerlo a través de la web, en las oficinas municipales o mediante WhatsApp al 6850-5613.