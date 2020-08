San Miguelito logra reducir el Rt a 0.7; directora regional de Salud pide no bajar la guardia

Contagios

Con 888 casos activos a la fecha, el distrito de San Miguelito ha logrado reducir el avance del nuevo coronavirus, de acuerdo con el último reporte de las autoridades regionales de Salud.

Yaritzel Ríos, directora regional de Salud, adelantó este sábado 29 de agosto, que del total de casos activos, 690 personas se encuentra en casa cumpliendo con la cuarentena.

Ríos resaltó que han logrado bajar los casos en el distrito y que el Rt (índice reproductivo efectivo) está en 0.7 lo cual es positivo y que se ha logrado gracias al trabajo en equipo y a la cooperación de la población.

“Si la comunidad no nos colabora, la verdad es que no logramos bajar estos casos, pero a pesar de que estamos bajando no podemos bajar la guardia, necesitamos seguir redoblando esfuerzos para seguir combatiendo el coronavirus”, afirmó Ríos.

Yaritzel Ríos, directora regional de salud, señala que impartirán docencia de salud contra la Covid-19 en Amelia Denis de Icaza, en San Miguelito. Video: Agustín Herrera. #LaPrensaSecuestrada sigue informando en https://t.co/ycIpX1wRsA pic.twitter.com/NcmKe3gpry — La Prensa Panamá (@prensacom) August 29, 2020

Las declaraciones de la funcionaria se dieron durante un recorrido por varios sectores del distrito para seguir con la campaña de prevención.

De acuerdo con las estadísticas del Ministerio de Salud, San Miguelito acumula 11 mil 797 casos desde que llegó la pandemia al país.

Por otro lado, Ríos se refirió a la apertura gradual de actividades económicas resaltando que se mantienen brindando orientación con lo que deben cumplir. Sobre los centros comerciales dijo que la mayoría está cumpliendo con los requisitos.

"Los centros comerciales si están cumpliendo la gran mayoría", dijo Yaritzel Ríos, directora regional de salud, en referencia a la reapertura de los 'malls'. Video Agustín Herrera. #LaPrensaSecuestrada sigue informando en https://t.co/JYwmRaubAJ pic.twitter.com/MYfpKkwE0Y — La Prensa Panamá (@prensacom) August 29, 2020