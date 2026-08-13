San Miguelito mantiene recorte de las partidas de las juntas comunales y proyecta presupuesto de $15 millones para 2027

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La Alcaldía de San Miguelito aplicó recortes de entre 10% y 13% a las partidas de funcionamiento de las nueve juntas comunales, como parte de las medidas para enfrentar la crisis financiera y una deuda superior a $14 millones.

La baja recaudación y la deuda heredada en la Alcaldía de San Miguelito han obligado a sus autoridades a profundizar los recortes de gastos, incluida una reducción proporcional de entre 10% y 13% en las partidas de funcionamiento de las juntas comunales, mientras la administración municipal proyecta un presupuesto de $15 millones para 2027.

La administración del Municipio de San Miguelito ajustó las partidas de funcionamiento destinadas a las nueve juntas comunales entre agosto y noviembre de este año, como parte de una medida para enfrentar la situación financiera de la entidad, que mantiene una deuda superior a los $14 millones.

A pesar de que este martes 11 de agosto se desarrolló la sesión del Consejo de San Miguelito, el tema de los recortes presupuestarios a las juntas comunales no fue abordado por los representantes.

Por su parte, Irma Hernández, alcaldesa de San Miguelito, reiteró su posición de mantener los recortes debido a la baja recaudación que ha tenido el distrito.

“Debido a la baja recaudación que ha tenido el distrito de San Miguelito, la Alcaldía y las juntas comunales nos hemos visto en la necesidad, para cubrir la deuda que hemos heredado y la debacle financiera en la que nos han dejado en el municipio de San Miguelito, de hacer algunos recortes”, señaló Hernández.

La alcaldesa sostuvo que, pese a que la administración ha logrado la mayor recaudación en la historia del distrito, los ingresos siguen siendo insuficientes frente a las obligaciones financieras.

Irma Hernández, alcaldesa de San Miguelito.

Recortes en las juntas comunales no afectan las planillas

Con respecto a los recortes, Hernández aclaró que las planillas de estas instancias no fueron afectadas y que se mantienen los $110 mil anuales que aporta el Gobierno central a cada junta comunal.

La reducción se aplicará de manera proporcional, tomando en cuenta factores como la población y los niveles de pobreza de cada corregimiento.

“Ahora lo poco que estoy recaudando lo estoy repartiendo dependiendo de qué necesita cada corregimiento. Si tiene más población, recibe más; si es más pequeño, recibe menos. Y si tiene más pobreza, recibe más”, explicó.

La alcaldesa indicó que los recortes en las partidas de funcionamiento se mantendrán hasta noviembre. En diciembre, explicó, se contemplan $10 mil adicionales para cada concejal por las festividades, por lo que el monto correspondiente a ese mes será superior.

Hernández aseguró que el municipio también ha realizado esfuerzos para mejorar las condiciones laborales y financieras de las juntas comunales, incluyendo el pago de las cuotas a la Caja de Seguro Social y el ajuste de salarios al mínimo legal para parte del personal.

Presupuesto 2027

Con respecto al presupuesto municipal de 2027, la alcaldesa planteó que la cifra debe ajustarse a la capacidad real de recaudación del distrito.

Según datos del municipio para este año se presupuestó $21 millones en fondos generales y funcionamiento, sin embargo, estima cerrar el año con una recaudación real de $15.5 millones, que podría subir hasta $16–16.2 millones con la moratoria que está vigente hasta el 31 de octubre de 2026.

Pagos de impuestos Municipio de San Miguelito. Foto: LP/ Yaritza Mojica

Los $21 millones del presupuesto de este año se destinan para pago de las planillas, las partidas destinadas a las juntas comunales y los gastos operativos de la Alcaldía, además de recursos para atender proyectos y situaciones de contingencia.

Para proyectar el presupuesto 2027, Hernández afirmó que, por primera vez, cuenta con estados financieros de la institución que le permiten establecer con mayor certeza cuánto puede recaudar el municipio.

“Yo puedo decir con certeza que el municipio cobra, tabla base, 15 millones de dólares en nuestro recaudo. Así que cualquier presupuesto que ascienda [supere] ese número es un presupuesto no recaudable”, sostuvo.

Por ello, la alcaldesa pidió a los concejales actuar con base en la información financiera disponible y aprobar para 2027 un presupuesto de aproximadamente $15 millones.

“Yo esperaría sensatez de parte de los honorables concejales para que, ahora que tenemos toda esta información, que antes no se tenía, se apruebe un presupuesto por 15 millones de dólares para el año 2027”, manifestó.