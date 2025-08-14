Panamá, 14 de agosto del 2025

    ACTO PÚBLICO

    San Miguelito recibe a 15 empresas interesadas en concesión de residuos sólidos

    Yaritza Mojica
    Irma Hernández, alcaldesa del distrito de San Miguelito, encabezó el recorrido junto a las empresas interesadas en la licitación. Elysée Hernández

    Representantes de 15 empresas participaron este jueves en un recorrido de campo organizado por la Alcaldía de San Miguelito, en el marco de la licitación pública por un monto de $315.2 millones para seleccionar la propuesta de mejor valor de la “Concesión de la gestión de residuos sólidos urbanos”.

    Hasta ahora, estas compañías han mostrado interés en ofrecer los servicios de recolección, transporte, barrido, tratamiento, aprovechamiento y disposición final de los desechos en todo el distrito.

    Entre las áreas visitadas se encuentran Gelabert, Villa Guadalupe, el Puente Rojo, El Poderoso, la cárcel de Tinajitas, Nuevo Veranillo, el lago de Los Andes, Don Bosco, 9 de Enero, Cerro Cocobolo, entre otros puntos de los nueve corregimientos, donde se ejecutarán las labores de recolección, transporte y barrido de los desechos domiciliarios.

    El recorrido estuvo encabezado por la alcaldesa, Irma Hernández, junto con los representantes de los corregimientos de San Miguelito. Además, participaron los diputados del área Alexandra Brenes, Eduardo Gaitán y Luis Duke.

    La alcaldesa destacó que el objetivo de la visita de campo es ofrecer a las empresas información directa y precisa sobre las condiciones actuales y las necesidades del distrito, cuya topografía es compleja, con calles estrechas, veredas, lomas, barriadas y barrios. Asimismo, se busca que los proponentes presenten sus ofertas técnicas y económicas basadas en la realidad del distrito.

    El pliego de cargos de esta licitación, elaborado a la medida de las necesidades del distrito según indicó Hernández, ya está publicado en el portal de Panamá Compra. Este pliego establece que la empresa adjudicada deberá implementar un sistema moderno, eficiente y sostenible, que contribuya a mejorar la calidad de vida de los residentes y optimizar el manejo ambiental de los residuos en San Miguelito, sostuvo.

    Nota en desarrollo

    Yaritza Mojica

    Periodista sección sociedad


