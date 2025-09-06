Panamá, 06 de septiembre del 2025

    SALUD

    San Miguelito registra 1,900 casos de dengue en la semana epidemiológica #32

    Getzalette Reyes
    La Región de Salud en San Miguelito continúa con los barridos en las comunidades con mayor número de casos. Foto/Cortesía

    La Región de Salud del Ministerio de Salud (Minsa) en San Miguelito informó que durante la semana epidemiológica #32, comprendida entre el 3 y el 9 de agosto de 2025, se acumularon 1,900 casos de dengue en el distrito.

    Dengue en Panamá: Más de 9,700 casos y 15 muertes en lo que va de 2025

    De ese total, 117 fueron casos con signos de alarma, 7 correspondieron a dengue grave y 101 pacientes requirieron hospitalización.

    Los corregimientos con mayor número de contagios son Belisario Frías (478), Belisario Porras (418), Arnulfo Arias Madrid (261), Omar Torrijos (244) y Amelia Denis de Icaza (136). En cuanto a las comunidades más afectadas en la semana #32, se destacan Torrijos Carter, Cerro Batea, Samaria, Veranillo, La Paz, Valle de Urracá, Santa Librada y San Isidro.

    El Minsa reitera la importancia de revisar constantemente los alrededores de los hogares. Foto/Cortesía

    De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el dengue es una enfermedad transmitida por la picadura del mosquito Aedes aegypti infectado con uno de los cuatro serotipos del virus. Sus síntomas van desde fiebre moderada hasta fiebre alta acompañada de dolor de cabeza, dolor muscular y sarpullido, pudiendo evolucionar a formas graves que incluyen sangrado, dificultad respiratoria o complicaciones en órganos vitales. Actualmente, no existe un tratamiento específico para esta enfermedad.

    La directora regional de Salud en San Miguelito, Yaviletsy Centella Polanco, reiteró el llamado a la población a no bajar la guardia y reforzar las medidas de prevención. Asimismo, recordó que ante síntomas como fiebre, dolor detrás de los ojos, náuseas, vómitos, sarpullido o dolores musculares intensos, se debe acudir de inmediato al centro de salud más cercano.

    Getzalette Reyes

