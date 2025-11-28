San Miguelito y Betania celebran el 28 de noviembre con coloridos desfiles

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El distrito de San Miguelito y el corregimiento de Betania cerraron el Mes de la Patria con sus respectivos desfiles, que incluyeron la participación de bandas estudiantiles de música, grupos folclóricos y bandas independientes.

Panamá celebró este viernes 204 años de independencia de España, con desfiles en diferentes puntos del país.

En San Miguelito, el desfile empezó en Calle L, recorrió la Vía Circunvalación y culminó en Calle J, en las inmediaciones del Instituto de Formación John Dewey.

En tanto, en Betania, la Vía Ricardo J. Alfaro fue la ruta para que las delegaciones realizaran sus presentaciones.