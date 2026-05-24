Sarampión modificado en Panamá: qué es y por qué no representa una alarma

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El Minsa reiteró que Panamá mantiene su condición de país libre de transmisión endémica de sarampión desde 1995 y con certificación de eliminación desde 2016.

El Ministerio de Salud (Minsa) confirmó tres casos de sarampión en el país, uno de ellos con una presentación poco habitual conocida como “sarampión modificado”, una variante leve de la enfermedad que, lejos de encender alertas, refuerza —según las autoridades— la efectividad de la vacunación en la población.

Este cuadro se presentó en un paciente con antecedente de inmunización que, tras el contacto con el virus, desarrolló síntomas atenuados y sin complicaciones, una evolución distinta al sarampión clásico.

La doctora Catherine Castillo, del departamento nacional de Epidemiología del Minsa, explicó que el sarampión modificado aparece en situaciones específicas, cuando personas vacunadas tienen una exposición importante al virus. En estos casos, el organismo responde de forma más controlada.

A diferencia del sarampión tradicional, los síntomas se caracterizan por fiebre leve, menor carga viral y erupciones cutáneas menos intensas, sin progresión hacia complicaciones graves como neumonía o afectaciones neurológicas.

“Estos pacientes no evolucionan a cuadros severos y la capacidad de transmisión es mucho menor. Esto evidencia el papel protector de la vacuna”, indicó Castillo.

Según el informe epidemiológico, los tres casos detectados corresponden a dos importados y uno relacionado con la importación.

El primer caso es el de una joven de 18 años, de nacionalidad suiza, que ingresó al país sin antecedentes de vacunación. El segundo es un ciudadano neerlandés de 21 años, con historial vacunal desconocido, que ingresó por la frontera de Guabito, en Bocas del Toro, procedente de Costa Rica.

Fuente MINSA

El tercer caso, vinculado al contacto con este segundo paciente (neerlandés), corresponde a un ciudadano panameño que, gracias a su inmunidad previa, desarrolló la forma leve de la enfermedad.

Las autoridades sanitarias reiteraron que Panamá mantiene su condición de país libre de transmisión endémica de sarampión desde 1995 y con certificación de eliminación desde 2016.

También recordaron que situaciones similares ya han sido controladas en el pasado, como en 2011, cuando casos importados no derivaron en brotes comunitarios.

El Minsa resaltó en que el principal escudo sigue siendo la vacunación. Además, que el esquema nacional con la vacuna MMR o SPR, aplicado en dos dosis a los 12 y 18 meses, alcanza hasta un 97% de efectividad, lo que reduce significativamente el riesgo de enfermedad grave y de transmisión sostenida.