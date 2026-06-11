Sarampión se concentra en tres países de América; dos son sedes del Mundial 2026

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El 97% de los casos de sarampión en la región de las Américas se concentra en México, Guatemala y Estados Unidos.

A pocas horas del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) advirtió que la gran mayoría de los casos de sarampión registrados este año en la región se concentran en tres países, dos de los cuales serán sede del torneo que atraerá a millones de viajeros.

De acuerdo con el Informe de Situación Regional No. 4 de la OPS publicado el 4 de junio, entre las semanas epidemiológicas 1 y 21 de 2026 se han confirmado 21,431 casos de sarampión en 17 países y territorios de las Américas, con un saldo de 31 fallecimientos. El 97% de estos contagios se concentra en México, Guatemala y Estados Unidos.

México encabeza la lista con 11,184 casos confirmados y 14 muertes, seguido de Guatemala con 6,655 casos y 17 defunciones. Estados Unidos ocupa el tercer lugar con 1,983 casos confirmados, aunque sin fallecimientos reportados.

La situación cobra especial relevancia porque México y Estados Unidos, junto con Canadá, son los países anfitriones de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que comienza este jueves.

Ante el incremento de la movilidad internacional asociada al evento deportivo, la OPS ha reforzado sus recomendaciones para viajeros y autoridades sanitarias.

La organización destacó que aproximadamente el 85% de los casos confirmados corresponden a personas no vacunadas o con estado de vacunación desconocido, mientras que los lactantes menores de un año presentan las tasas de incidencia más elevadas.

En respuesta a este escenario, la OPS emitió una alerta epidemiológica el pasado 29 de mayo y desarrolló orientaciones específicas relacionadas con la Copa Mundial de la FIFA, incluyendo recomendaciones sobre vacunación contra el sarampión para viajeros y población general

Las autoridades sanitarias recomiendan que quienes planeen viajar a los países sede del Mundial verifiquen que cuentan con el esquema completo de vacunación contra el sarampión antes de su desplazamiento, especialmente debido a que el virus es altamente contagioso y puede propagarse rápidamente en eventos masivos con gran afluencia internacional.

Aunque los modelos de la OPS sugieren una tendencia descendente en México y una estabilización en Estados Unidos, el organismo insiste en que el riesgo de transmisión persiste y que mantener altas coberturas de vacunación sigue siendo la medida más efectiva para prevenir nuevos brotes.