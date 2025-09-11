Panamá, 11 de septiembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    SALUD

    Saturación en el Hospital del Niño obliga a suspender cirugías electivas y trasladar pacientes a la Ciudad de la Salud

    Yaritza Mojica
    Saturación en el Hospital del Niño obliga a suspender cirugías electivas y trasladar pacientes a la Ciudad de la Salud
    Fachada del Hospital Del Niño en avenida Balboa. Elysée Fernández

    Continúa el traslado de pacientes asegurados desde el Cuarto de Urgencias del Hospital del Niño Dr. José Renán Esquivel hacia el Hospital de Especialidades Pediátricas en la Ciudad de la Salud, como medida de coordinación que mantiene el Ministerio de Salud (Minsa) con la Caja de Seguro Social (CSS).

    Los niños que son traslados

    La medida busca reducir el congestionamiento en el HN, cuya capacidad de atención se ha mantenido entre el 95% y el 100% en las últimas semanas debido al incremento de casos respiratorios en la población pediátrica. Incluso se han habilitado áreas como los salones de clases para la atención de los pacientes.

    Yelkys Gill, directora Nacional de Provisión de Servicios de Salud del Minsa, informó que desde el 25 de agosto hasta la fecha se han trasladado 50 pacientes asegurados y que la coordinación interinstitucional continúa para garantizar la operatividad del hospital.

    La funcionaria destacó que, durante la temporada lluviosa, aumenta la circulación de virus respiratorios como el sincitial respiratorio, influenza, rinovirus y SARS-CoV-2, así como otros menos frecuentes, como metapneumovirus, parainfluenza 3 y adenovirus.

    Ante esta situación, el Minsa reitera las siguientes recomendaciones:

    • Lavado frecuente de manos.

    • Uso de mascarillas en caso de presentar síntomas.

    • Evitar aglomeraciones.

    • Acudir al médico de manera oportuna.

    • Cumplir con el esquema de vacunación, especialmente en embarazadas, niños menores de cinco años, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

    Asimismo, se mantiene la suspensión de todas las cirugías electivas y procedimientos que requieren hospitalización, según informó la dirección médica del HN.

    Esta medida se implementó el pasado martes 26 de agosto y se mantendrá hasta nuevo aviso, debido a la alta demanda de pacientes pediátricos con problemas respiratorios que reporta el Hospital del Niño. Además, se busca preservar la seguridad de los niños y del personal de la institución.

    La dirección médica también precisó que las cirugías de urgencia, ambulatorias y aquellas que se generen durante la hospitalización se seguirán realizando de manera regular.

    Yaritza Mojica

    Periodista sección sociedad

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Meduca define calendario escolar 2026: clases iniciarán el 2 de marzo. Leer más
    • Calendario escolar 2025: cuándo será la próxima semana de vacaciones para los estudiantes. Leer más
    • Panamá sacó un decepcionante empate y el Mundial se aleja. Leer más
    • Moody’s advierte que Panamá está al filo de quedarse sin grado de inversión por el manejo de la deuda. Leer más
    • Lo bueno, lo malo, lo feo y lo temible de la segunda fecha en el grupo de la selección de Panamá. Leer más
    • Corredor de las Playas: este sería el tramo de la ampliación que tendrá peaje. Leer más
    • Las barreras jurídicas a la reapertura de la mina. Leer más