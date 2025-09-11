Saturación en el Hospital del Niño obliga a suspender cirugías electivas y trasladar pacientes a la Ciudad de la Salud

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Continúa el traslado de pacientes asegurados desde el Cuarto de Urgencias del Hospital del Niño Dr. José Renán Esquivel hacia el Hospital de Especialidades Pediátricas en la Ciudad de la Salud, como medida de coordinación que mantiene el Ministerio de Salud (Minsa) con la Caja de Seguro Social (CSS).

La medida busca reducir el congestionamiento en el HN, cuya capacidad de atención se ha mantenido entre el 95% y el 100% en las últimas semanas debido al incremento de casos respiratorios en la población pediátrica. Incluso se han habilitado áreas como los salones de clases para la atención de los pacientes.

Yelkys Gill, directora Nacional de Provisión de Servicios de Salud del Minsa, informó que desde el 25 de agosto hasta la fecha se han trasladado 50 pacientes asegurados y que la coordinación interinstitucional continúa para garantizar la operatividad del hospital.

La funcionaria destacó que, durante la temporada lluviosa, aumenta la circulación de virus respiratorios como el sincitial respiratorio, influenza, rinovirus y SARS-CoV-2, así como otros menos frecuentes, como metapneumovirus, parainfluenza 3 y adenovirus.

Ante esta situación, el Minsa reitera las siguientes recomendaciones:

Lavado frecuente de manos.

Uso de mascarillas en caso de presentar síntomas.

Evitar aglomeraciones.

Acudir al médico de manera oportuna.

Cumplir con el esquema de vacunación, especialmente en embarazadas, niños menores de cinco años, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

Asimismo, se mantiene la suspensión de todas las cirugías electivas y procedimientos que requieren hospitalización, según informó la dirección médica del HN.

Esta medida se implementó el pasado martes 26 de agosto y se mantendrá hasta nuevo aviso, debido a la alta demanda de pacientes pediátricos con problemas respiratorios que reporta el Hospital del Niño. Además, se busca preservar la seguridad de los niños y del personal de la institución.

La dirección médica también precisó que las cirugías de urgencia, ambulatorias y aquellas que se generen durante la hospitalización se seguirán realizando de manera regular.