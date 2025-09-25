Se desplomó el último ascensor del edificio de la Especializada, adultos mayores pasaron un susto

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Un gran susto vivió un grupo de adultos mayores que utilizaban el único elevador disponible en el Complejo Hospitalario Arnulfo Arias Madrid (CHAAM) de la Caja de Seguro Social (CSS), cuando la estructura se desplomó desde el primer piso hasta la planta baja (PB).

Una asegurada que presenció el hecho narró a La Prensa que alrededor de las 10:45 a.m. unos seis adultos mayores abordaron el único elevador en funcionamiento en el edificio de la Especializada del CHAAM, cuando este se precipitó con fuerza a la planta baja.

“Un señor se golpeó la cabeza y otras señoras se asustaron. Qué desidia la que estamos viviendo, parece que a las autoridades no les interesa nada”, expresó la asegurada, quien solicitó reserva de su nombre.

Indicó que se encontraba en el sexto piso realizando trámites médicos con su madre, recientemente operada de la vista.

Según se informó, la situación fue controlada por personal de seguridad del complejo hospitalario.

Por el momento, el elevador quedó fuera de servicio y se colocó una cinta azul frente a la estructura mecánica para evitar que otras personas ingresen y ocurra otro accidente.

La asegurada —que había llegado al hospital desde las 4:00 a.m.— también denunció que la máquina de tomografía está dañada y no se están realizando los estudios médicos solicitados.

Asimismo, los elevadores destinados al traslado de pacientes también están fuera de servicio.

Ante esta situación, el director nacional de Prestaciones y Salud de la CSS, Marcos Young, explicó que los nuevos ascensores ya fueron licitados y adjudicados, pero su entrega depende completamente del proveedor, quien cuenta con un plazo de un año para completar el suministro e instalación de los equipos.

“Los ascensores se fabrican y diseñan para cada lugar; no se pueden reparar de inmediato. Mientras tanto, estamos tomando medidas para reducir la carga en el Complejo, trasladando pacientes a la Ciudad de la Salud y aplicando soluciones temporales de mantenimiento”, indicó Young.

El funcionario indicó que el personal de mantenimiento del hospital ha realizado esfuerzos extraordinarios para mantener operativos los elevadores averiados, incluso “canibalizando” equipos en algunos casos para que funcionen parcialmente.

El incidente pudo haber terminado en una tragedia, si el desplome del elevador se hubiese dado desde una mayor altura.