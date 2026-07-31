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    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

    Se elevan a 13 los bebés fallecidos por el Virus Sincitial Respiratorio y se saturan salas de cuidados intensivos

    Las autoridades de salud instan a la vacunación inmediata de embarazadas a partir de las 30 semanas y adultos mayores.

    Martha Vanessa Concepción
    Se elevan a 13 los bebés fallecidos por el Virus Sincitial Respiratorio y se saturan salas de cuidados intensivos
    Los pediatras recomiendan a los padres vacunar a sus niños contra virus respiratorios. iStock

    A 13 se han elevado las muertes de bebés menores de un año a causa del Virus Sincitial Respiratorio (VSR), informó la doctora Tamara Salcedo, Jefa de Epidemiología de la Región Metropolitana de Salud.

    +info

    Virus sincitial respiratorio pone al límite al Hospital del Niño con UCI al 100%

    El 80% de las muertes se concentran en la comarca Ngäbe-Buglé y actualmente, entre el 30% y el 40% de las pruebas diagnósticas para virus respiratorios resultan positivas para VSR, manteniendo las salas de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) bajo máxima presión, con reportes de hasta 20 niños hospitalizados e intubados simultáneamente por sala, señaló Salcedo en Oye Lo Bueno Radio.

    Se elevan a 13 los bebés fallecidos por el Virus Sincitial Respiratorio y se saturan salas de cuidados intensivos
    En la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital del Niño reportan 48 casos de niños enfermos, de los cuales 20 están afectados con el virus sincitial respiratorio. Cortesía

    Escudo principal: Vacunación en el embarazo y adultos mayores

    Las autoridades enfatizan que la herramienta más innovadora y efectiva para combatir esta crisis es la nueva vacuna contra el VSR disponible en el sistema de salud nacional.

    Mujeres embarazadas: Deben aplicarse la dosis obligatoriamente a partir de la semana 30 de gestación. El beneficio radica en que la madre transfiere de forma directa los anticuerpos al feto, garantizando que el infante nazca protegido.

    Adultos mayores de 60 años: Constituyen el otro grupo prioritario de inmunización, con un llamado especial a quienes padecen comorbilidades crónicas como diabetes, hipertensión arterial y asma.

    Se elevan a 13 los bebés fallecidos por el Virus Sincitial Respiratorio y se saturan salas de cuidados intensivos
    Las autoridades recomiendan la vacunación para contrarrestar el virus. LP/ Elysée Fernández

    Guía para padres: ¿Cómo identificar las señales de alarma?

    El VSR suele iniciar con manifestaciones inespecíficas similares a un resfriado común (fiebre, malestar general y dolor de cabeza). Sin embargo, en los lactantes evoluciona rápidamente a cuadros graves.

    Los cuidadores deben acudir de inmediato a un centro de salud si el menor presenta:

    • Dificultad marcada para respirar.

    • Hundimiento de las costillas al inhalar (tiraje supracostals o intercostal).

    • Ruidos extraños en el pecho en forma de silbidos (similar al asma).

    • Pérdida total del apetito y rechazo del alimento.

    • Decaimiento generalizado o letargo.

    Las autoridades sanitarias recuerdan de forma tajante no automedicar a los menores, ya que esto puede enmascarar los síntomas y retrasar una atención hospitalaria crítica.

    Medidas comunitarias para frenar el contagio

    Debido a que el canal endémico se encuentra disparado y el virus circula de manera activa, el Ministerio de Salud recuerda mantener las normas básicas de higiene para cortar la transmisión durante esta época del año:

    1. Lavado de manos: Realizarlo de forma frecuente con agua y jabón o soluciones alcohólicas.

    2. Uso de mascarilla: Obligatorio para cualquier persona que presente sintomatología respiratoria.

    3. Aislamiento preventivo: Distanciarse si se está enfermo y evitar llevar a los niños pequeños a espacios con hacinamiento o grandes aglomeraciones de personas.

    Martha Vanessa Concepción

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