Se incrementa el calor: IMHPA emite aviso de vigilancia por sensaciones térmicas de hasta 42°C

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Autoridades meteorológicas instan a tomar medidas ante el riesgo inminente de golpes de calor en gran parte del país.

Una alerta nacional debido a un incremento drástico en las temperaturas y la sensación de calor extrema en el país, hasta este viernes, emitió el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA).

El Aviso de Vigilancia, emitido por el meteorólogo Emanuel Velásquez, permanecerá vigente hasta las 11:59 p.m. de este próximo 14 de agosto.

Según los expertos, el país enfrenta condiciones atmosféricas propicias para un ambiente significativamente cálido y sofocante.

Los termómetros registrarán temperaturas máximas ambientales de entre 31°C y 36°C. Sin embargo, debido a factores como la humedad extrema, la sensación térmica real sobre el cuerpo humano escalará de forma alarmante hasta rangos de entre 36°C y 42°C.

Esta situación eleva el índice de riesgo a las categorías de “precaución extrema” y “peligro”, multiplicando las probabilidades de deshidratación, calambres e insolación.

Regiones bajo estricto monitoreo

El aviso abarca casi la totalidad del istmo, concentrándose la mayor intensidad del evento en las siguientes zonas:

Región Occidental y Central: Tierras bajas de Chiriquí, Veraguas (Sur y Centro), Los Santos, Herrera y Coclé.

Región Metropolitana y Oriental: Panamá, Panamá Oeste, Colón, Darién, así como las comarcas Emberá y Guna Yala.

En Panamá las temperaturas oscilan entre los 31 y 36 grados centígrados en las últimas horas, pero la sensación térmica se dispara.

Cómo protegerse del golpe de calor

El IMHPA enfatiza que las altas temperaturas comenzarán a sentirse con fuerza desde tempranas horas de la mañana, intensificándose de manera crítica hacia el mediodía.

Para salvaguardar la salud pública, se recomienda adoptar de forma estricta las siguientes pautas de autocuidado:

Hidratación constante: Consumir agua de manera regular durante todo el día, incluso sin sentir sed.

Protección solar: Evitar la exposición directa a los rayos del sol en las horas de mayor radiación y calor.

Vestimenta adecuada: Utilizar ropa ligera, holgada y de colores claros que faciliten la transpiración.

Ambientes frescos: Permanecer el mayor tiempo posible en espacios bien ventilados o con aire acondicionado.

Moderar el esfuerzo: Reducir las actividades físicas e intelectuales intensas al aire libre durante las horas pico.

Grupos vulnerables: Reforzar la atención y el cuidado en niños, adultos mayores, mascotas y trabajadores que laboran a la intemperie.

Las autoridades reiteran el llamado a no bajar la guardia y a mantenerse informados por canales oficiales mientras dure este evento climático.