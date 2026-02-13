Se inicia inversión de carriles; miles de vehículos se han movilizado hacia el interior por los Carnavales

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El primer reporte de la Dirección de Operaciones del Tránsito de la Policía Nacional y la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) indica que miles de conductores se han movilizado hacia el interior del país, tras el inicio del operativo de inversión de carriles por los Carnavales 2026 que se inició al mediodía de este viernes 13 de febrero.

El ministro de Seguridad, Frank Ábrego, participó en el acto de inicio del Operativo Carnaval Seguro 2026, donde anunció el despliegue de más de 30 mil unidades de la fuerza pública en distintos puntos del territorio nacional.

Desde este viernes 13 de febrero, a las 12:00 mediodía, se realiza la inversión de carriles hacia el interior del país, que inicia en la avenida de Los Mártires (BDA) y culmina a las 7:30 p.m. en Panamá Pacífico (Howard).

En la fase 2 también se hará inversión de carriles en Arraiján y Burunga, y culminará en Campana, en Capira. Mientras que en la fase 3 se implementará la inversión en Sajalices de Chame hasta Las Uvas de San Carlos.

Esta misma medida se realizará mañana sábado 14 de febrero, desde las 6:00 a.m. en Arraiján-Burunga hasta las 6:00 p.m. en Campana, Capira. Posteriormente, se aplicará la inversión en Sajalices de Chame hasta Las Uvas de San Carlos.

Durante los carnavales de 2025 se movilizaron desde la ciudad hacia el interior del país más de 155 mil vehículos, lo que evidencia el alto flujo vehicular que se registra en estas fechas y refuerza la importancia de adoptar medidas preventivas para reducir riesgos y salvaguardar vidas.

En 2024 se desplazaron más de 146,466 conductores hacia distintos destinos, como Las Tablas (Los Santos), Chitré (Herrera), Santiago (Veraguas) y Chiriquí, entre otras regiones donde se desarrollan actividades de carnavales.

Ábrego, hizo un llamado a la ciudadanía a reforzar las medidas de prevención antes de salir de sus hogares durante las festividades, al advertir que cada año se repiten situaciones relacionadas con hurtos y hechos delictivos en residencias desocupadas.

“Sí, hay que tomar previsiones. Aquel que se desplaza de su casa, repito, todos los años vivimos las mismas situaciones. Si le informa al vecino que no va a estar, puede pedirle que esté pendiente y, ante cualquier situación irregular, que llame a la Policía”, expresó el titular de Seguridad.

Ábrego destacó la importancia de la colaboración ciudadana y resaltó el papel de las organizaciones de vecinos vigilantes, que mantienen comunicación constante con la Policía Nacional para reportar cualquier movimiento sospechoso en sus comunidades.

ATTT impulsa conciencia vial

Por su parte, la ATTT puso en marcha la campaña “En estos carnavales, toma buenas decisiones”, como parte de sus acciones preventivas y con el objetivo de sensibilizar a la ciudadanía sobre la adopción de medidas de seguridad durante estas festividades.

Esta iniciativa forma parte de la estrategia de prevención en las vías, dirigida tanto a conductores como a peatones, ciclistas y motociclistas, promoviendo una movilidad responsable y segura durante una de las celebraciones más concurridas del país.

Entre las recomendaciones se señalan designar a un conductor elegido, respetar los límites de velocidad, no manejar bajo los efectos del alcohol, evitar el uso del celular al volante y utilizar el cinturón de seguridad, así como respetar las señales de tránsito.

La ATTT destacó que durante la temporada de carnavales aumenta significativamente el desplazamiento de vehículos hacia el interior del país, así como la presencia de peatones en áreas urbanas y rutas turísticas, por lo que hizo un llamado a la prudencia y a la toma de decisiones responsables.

Esta campaña cuenta con la colaboración de la Empresa Nacional de Autopistas (ENA) y Sertracen, que suman esfuerzos desde sus respectivas competencias para fortalecer la cultura vial y reducir los incidentes de tránsito durante estas festividades.